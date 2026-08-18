Труженица тыла Зинаида Ксенофонтова из Казани отметила 97-летие

Труженица тыла Зинаида Ксенофонтова из Казани в августе отметила 97-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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«Зинаида Андреевна родилась 10 августа 1929 года в Казани. Окончила ремонтное училище № 1, получила профессию электрика. Во время Великой Отечественной войны, будучи подростком, работала на пороховом заводе. Нормы выработки тогда были огромными. Также завод направлял работников в колхозы – помогать с уборкой урожая», – рассказали в пресс-службе.

В 1944 году она устроилась на Казанский пороховой завод № 40 на должность электрика и проработала там много лет. За 10 лет до пенсии перешла на завод «Тасма», где трудилась аппаратчицей. За доблестный труд в военные годы Зинаида Андреевна награждена медалями.