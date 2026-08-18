Минниханов и глава Минсельхоза РФ обсудили развитие АПК Татарстана и ход уборки

В Доме Правительства РТ прошла рабочая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Стороны обсудили результаты и перспективы развития агропромышленного комплекса республики, ход уборочной кампании и меры поддержки, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В прошлом году сельхозпроизводство в Татарстане выросло на 7,3% – выше среднего по стране, говорится в сообщении. Республика является крупнейшим производителем зерна в ПФО. Сейчас уборочная кампания в активной фазе: обмолочено более 500 тыс. га, собрано порядка 2 млн тонн зерна. Уровень самообеспеченности семенами отечественной селекции превышает 80%.

По данным пресс-службы, в животноводстве в 2025 году производство молока увеличилось на 4,3% – почти до 2,4 млн тонн, скота и птицы – на 1,7%. Положительная динамика сохраняется: за первое полугодие 2026 года производство молока выросло еще на 3,6%.

Развивается и пищевая промышленность. В прошлом году предприятия нарастили выпуск крупы, сахара, плодоовощных консервов, муки, сыров и кондитерских изделий. С начала года наиболее заметна динамика в производстве плодоовощных консервов и сыров.

Татарстан – активный участник госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). За семь лет республика получила на реализацию мероприятий порядка 19,5 млрд рублей.

В прошлом году в сельских школах создано 42 агротехкласса, в текущем планируется открыть еще 60. Количество заявлений в Казанский ГАУ увеличилось почти в полтора раза, полностью закрыта целевая квота. Вуз готовит кадры по ключевым направлениям: от ветеринарии, селекции и генетики до автоматизации и роботизации отрасли.