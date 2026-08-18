Чжоу Лицюнь назвал логистику главным барьером для инвесторов из Китая

Логистика и пограничная инфраструктура остаются одними из основных барьеров для китайских инвесторов в России. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пресс-подходе в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По его словам, условия для ведения бизнеса между двумя странами постепенно улучшаются, в том числе в сфере расчетов. При этом ряд практических вопросов по-прежнему требует решения.

«Либо проверки, либо время, либо неудобно. Но сейчас ситуация с расчетами уже улучшается», – сказал Чжоу Лицюнь.

Он отметил, что одной из ключевых проблем остается логистика, особенно на российско-китайской границе.

«Я думаю, что это логистика и пространство, особенно пограничная [инфраструктура]. Китай и Россия имеют несколько тысяч километров общей границы», – подчеркнул председатель Союза китайских предпринимателей в России.

По его мнению, развитие транспортной и пограничной инфраструктуры позволит создать более благоприятные условия для дальнейшего роста российско-китайского инвестиционного сотрудничества.