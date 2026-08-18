Салимгараев сказал, что общего у СМИ России и Китая

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев в беседе с «Татар-информом» на форуме «РОСТКИ» сказал, что объединяет медиа России и Китая.

«Это то, что нас объединяет – подходы в журналистике. Важно расширять понятие ответственности. Важно, кто говорит, что говорит. Важно, когда издание несет ответственность за то, что написано. Наверное, вот в этой части мы очень схожи», – сказал Салимгараев.

Салимгараев назвал ответственность основой медиакода России и Китая на форуме «РОСТКИ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он ответил на вопрос о планах по развитию сотрудничества «Татмедиа» с китайскими СМИ. Сейчас стороны обсуждают продвижение и возможности донесения материалов «Татмедиа» до китайской аудитории добавил Салимгараев.

Ключевым партнером в этом направлении руководитель назвал генерального секретаря Федерации экономических СМИ Китая Цзян Шанъюань. Она также приняла участие в медиасессии, посвященной формированию общего медиакода России и Китая.

Накануне в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум «РОСТКИ», где собрались более 200 компаний из России и Китая. Событие пройдет в четвертый раз, с 16 по 19 августа.

На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее крупные делегации ожидались из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

Ранее на форуме «РОСТКИ» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, заявила, что без медиа повысить турпоток между РФ и КНР не получится.