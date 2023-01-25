ГАСО РТ впервые в своей истории исполнит Вторую симфонию Малера

28 января в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского коллектив впервые исполнит Вторую симфонию Густава Малера.

«Для меня любая симфония этого композитора – абсолютный шедевр. Вершина оркестрового письма. Что объединяет все его сочинения и делает их такими современными? Чувство щемящей боли, проходящей через все симфонии, лейтмотив человеческой обреченности. Но при этом Малер всегда дает надежду – и это тоже невероятно актуально», – считает Александр Сладковский.

Солистки – Анна Аглатова (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано). Также в концертах примет участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под управлением Льва Конторовича.

С той же программой оркестр отправится в Москву 1 февраля. Коллектив выступит на сцене КЗЧ имени Чайковского в рамках собственного Абонемента No 17 в Московской государственной академической филармонии.

Реклама. ГАУК РТ «Государственный симфонический оркестр РТ.