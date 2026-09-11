Экс-глава Минкомсвязи РФ Никифоров объявлен в розыск

Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ и экс-министр информатизации РТ Николай Никифоров объявлен в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.

«Никифоров Николай Анатольевич. Основание для розыска: Разыскивается по статье УК», – написано в базе.

Ранее сообщалось, что Никифорову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества по делу финансовой пирамиды Finiko. Экс-чиновника не задержали, поскольку после отставки в 2018 году он живет за границей.

По версии следствия, Никифоров – один из создателей пирамиды и выводил деньги через фирму, связанную со строительством и управлением недвижимостью в Иннополисе.

Компания Finiko появилась летом 2019 года. Ее создатели – Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин и его подельники в соцсетях завлекали жертв обещаниями безбедной жизни, а в пирамиду вкладывались жители разных регионов страны. При этом компания не была зарегистрирована ни в одном государственном реестре и не платила налоги. Ущерб, причиненный организаторами пирамиды, составляет порядка 200 млн рублей.

Процесс по делу основателя пирамиды Finiko Кирилла Доронина и девяти его соучастников стартовал в июне 2024 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре того же года Вахитовский районный суд Казани начал выслушивать пострадавших по делу финансовой пирамиды Finiko. Жертвами мошенничества стали более 150 человек.

Кирилл Доронин сейчас находится в СИЗО, его дело рассматривает Вахитовский районный суд. Эдвард и Марат Сабировы находятся в СИЗО в Москве. Зыгмунт Зыгмунтович – до сих пор в розыске.

Еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko дизайнера Азата Тухватуллина задержали в начале сентября 2026 года. В настоящий момент его доставили в Москву, где суд постановил взять его под стражу на два месяца.