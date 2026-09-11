«Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Металлургу» дома

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3 Б) в серии буллитов на домашнем льду «Татнефть Арены».

Хозяева открыли счёт молниеносно: уже на 20-й секунде после стартового вбрасывания Кирилл Семёнов прорвался по флангу, сместился в центр и набросил на пятак, а Семён Терехов в касание отправил шайбу под перекладину. Этот гол вошёл в историю «Металлурга» как пятый самый быстрый пропущенный гол.

Гости ответили на шестой минуте, причём в меньшинстве: Руслан Исхаков включил прессинг в чужой зоне, совершил перехват, сместился влево и кистевым броском поразил дальнюю девятку. Игра раскрылась — до конца периода обе команды создали несколько опасных моментов, но вратари Тимур Билялов и Александр Смолин действовали надёжно. Особенно запомнился эффектный сэйв Билялова во втором периоде в ближнем бою с Люком Джонсоном.

Победную шайбу «Ак Барс» забросил на 49-й минуте: Артём Галимов завершил атаку, в которой поучаствовали Кирилл Семёнов и Митчелл Миллер.

В концовке игры «Металлург» снял вратаря и вшестером сумел-таки перевести игру в овертайм – за 9 секунд до финальной сирены Дмитрий Силантьев отправил шайбу впритирку со штангой, а та предательски проскочила между ближней штангой и амуницией Билялова – 2:2.

В овертайме команды шайб не забросили, а в серии буллитом точнее оказались магнитогорцы – Сергей Толчинский и Руслан Исхаков реализовали свои попытки, а Хмелевский и Соколов – нет.

Следующую игру казанцы проведут 14 сентября в гостях у «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

«Ак Барс» – «Металлург» – 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 Терехов Сем. (Семёнов, Миллер, 00:20)

1:1 Исхаков (05:38, 4х5)

2:1 Галимов (Семёнов, Миллер, 49:48)

2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев, 59:51, 6х5)

2:3 Исхаков (65:00, ПБ)