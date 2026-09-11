Русские чебуреки планируют продвигать в Китае как стритфуд

Русские чебуреки планируют продвигать в Китае в качестве уличной еды. Кроме того, на туристической улице в Сиане намерены открыть Русский дом. Об этом сообщили представители туроператоров на российско-китайском деловом форуме в Национальном центре «Россия», передают «Известия».

Участниками форума стали сотни представителей бизнеса. Они обсудили сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве, инновациях и туризме, а также развитие культурных и гастрономических связей между странами.

Представители туристической отрасли отметили рост интереса китайских путешественников к российским регионам за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Среди новых направлений для туристов из Китая – Мурманск и Приморский край.

По словам участников форума, китайских туристов привлекает природа российских регионов.