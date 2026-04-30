Происшествия 30 апреля 2026 17:59

Дело гендиректора «Автодора» о хищении 18 млрд рублей передали в Бутырский суд Москвы

Уголовное дело в отношении гендиректора «Автодора» Рамиля Шайдуллина, задержанного в Татарстане в октябре 2025 года, передали в Бутырский суд Москвы. Шайдуллину вменяют хищение 18 млрд рублей при строительстве участка федеральной трассы М-12.

Адвокаты обвиняемого подали в Верховный суд России ходатайство об изменении территориальной подсудности. ВС передал уголовное дело для рассмотрения в Бутырский суд Москвы, передает ТАСС.

#Верховный суд России #автодор #хищение денег
Самое читаемое
Главным врачом БСМП Челнов стал Роман Джумабаев

Главным врачом БСМП Челнов стал Роман Джумабаев

30 апреля 2026
Бензин АИ-92, АИ-95 и дизель подорожали в Татарстане

Бензин АИ-92, АИ-95 и дизель подорожали в Татарстане

30 апреля 2026
Новости партнеров