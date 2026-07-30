Эксперт: подписка Telegram Premium не приравнивается к финансированию терроризма

Россияне по-прежнему могут оформлять подписку Telegram Premium, такая услуга не приравнивается к финансированию терроризма. Об этом РИА Новости заявил эксперт в сфере информационных технологий Владимир Зыков.

Он отметил, что прямого общего запрета для граждан пока нет, и обычная покупка цифровой услуги сама по себе не является финансированием террористической деятельности. Также Зыков рассказал агентству, почему россияне по-прежнему могут пользоваться мессенджером Telegram.

Ранее Федеральная служба безопасности заявила, что администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи и подготовки терактов. Основателю платформы Павлу Дурову* предъявили обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск. Сегодня его внесли в перечень экстремистов и террористов.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.