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«Будущее за вами!»: в Казани прошел концерт, посвящённый Дню независимости и детей Турции
Сегодня в Казани состоялся праздник, приуроченный ко Дню национальной независимости и детей в Турции. Мероприятие прошло в концертном зале полилингвальной школы «Адмынар».
«Этот праздник — идея о том что суверенитет принадлежит нации. Это для вас — ведь вы будущие взрослые. Сегодня мы должны понять важность образования и правильного воспитания. Мы очень рады, что эта традиция сохраняется здесь и передается в следующие поколения. Мы счастливы, что здесь, в Татарстане, у нас есть возможность передавать культуру турецкого народа. Дорогие дети, будущее за вами!» — рассказал в приветственном слове генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз.
23 апреля 1920 года является днем открытия Великого национального собрания Турции. Этот день был передан основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком в дар детям всего мира.
Ребята из турецких семей и других диаспор, которые изучают родной язык в воскресной школе Дома Дружбы народов в Татарстане, представили концертную программу, в основу которой легли традиции их народов.
«Я очень горжусь своим ребенком. Огромная благодарность школе за то, что она помогает раскрыть таланты наших детей и объединяет разные культуры. Сегодня все огромные молодцы, и с праздником наших ребят!» – поделилась впечатлениями зрительница Гульнара Сайфуллоева.
В программе концерта были выступления, посвященные культурному наследию разных диаспор. Дети пели национальные песни, выступили с театральными постановками, танцами, читали стихотворения.
Мероприятие состоялось при поддержке Генерального консульства Турции и Национально-культурной автономии турок Казани «Анадолу» при Ассамблее народов Республики Татарстан.
Автор материала: Венера Алиева, Альбина Шафеева
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