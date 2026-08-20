На V Казанском молодежном саммите выступит лауреат Нобелевской премии мира

На V Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет в Казани с 26 по 30 августа, одним из спикеров станет лауреат Нобелевской премии мира. Об этом журналистам сообщил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанкого отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Среди спикеров лауреат Нобелевской премии мира из Южной Кореи, профессор Рэ Квон Чунг. Он – специалист в области устойчивого развития и глобальной энергии», – рассказал он.

Также гость из Южной Кореи поучаствует в фестивале «PROнаука в КФУ»

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.