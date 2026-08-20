«Крутушка», День флага России и перформанс в древних пещерах: афиша на выходные

В выходные жителей и гостей Татарстана приглашают на десятки событий в Казани и районах республики. В программе: международный этнофестиваль «Крутушка», гастрономический пикник у Лебяжьих озер, конные состязания, концерты, выставки, мастер-классы, народные праздники и активности для детей. Собрали самые интересные события в обзоре «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

22 августа

XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка»

С 21 по 23 августа в поселке Крутушка под Казанью выступят более 500 участников из 30 регионов России и зарубежья. Фестиваль пройдет на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в рамках поддержки национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход для посетителей будет бесплатным.

На двух музыкальных сценах выступят этноисполнители и коллективы из России и других стран. Среди участников – группа «Намгар» из Бурятии, певец Махеш Винаякрам из Индии, коллектив Flying Fish (Россия – Алжир), а также «Видеоигры», «Петр Валентинович», «Сказки», Jan-e-Jan и другие. Впервые в «Крутушке» примут участие ансамбль «Силакта» из Хабаровского края с нанайскими танцами и выставкой традиционной одежды из рыбьей кожи и Надежда Дьяконова из Якутии, которая представит олонхо «Дыырай Бэргэн», исполнив семь персонажей.

Отдельный блок фестиваля посвятят русской кухне – гастрономическая программа пройдет в память об историке русской кухни Максиме Сырникове. Шеф-повара Михаил Гаврилов, Сергей Рахманин и специалист по русской и китайской кухне Дмитрий Журавлев представят гастросеты. Главным блюдом станет 16-слойная кулебяка, символизирующая XVI фестиваль. Также гости смогут попробовать ушное с гусем, гороховую лапшу с уткой и брусничным взваром, калью с солеными сливами, пожарские котлеты, векошник и пирожки-карасики. Алексей Чернов представит современную интерпретацию татарской кухни.

В течение трех дней будут работать ярмарка ремесел, художественная выставка, мастер-классы, детские и игровые площадки, танцевальная сцена и лекторий. Мария Слатина из Сергиева Посада проведет мастер-классы по приготовлению леденцов-ландринов и яблочного киселя.

Еще одной новинкой станет медиаинсталляция «Древо» – арт-объект из более чем 700 метров светодиодных лент, размещенных в живом дереве.

21 августа программа начнется с заезда участников и открытия ярмарки и выставки. Торжественное открытие запланировано на 17:30, после чего до 22:00 будет работать музыкальная сцена. День завершит народный танцевальный вечер, а в 22:15 состоится театральный показ.

Фото: © предоставлено пресс-службой фестиваля

22 августа (суббота):

10:00 – 19:00 Работа площадок для детей и взрослых: мастер-классы, народные игры

10:00 – 17:00 Работа танцевально-игровой сцены: мастер-классы, интерактивные программы

10:00 – 17:00 Театральные показы, перформансы

10:00 – 22:00 Работа ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел

10:00 – 18:00 Мастер-классы музыкантов, мастеров-ремесленников и кулинаров

10:00 – 20:00 Работа художественной выставки

11:00 – 18:00 Лекции исследователей и практиков в области традиционной культуры

11:00 – 17:00 Работа сцены «на поляне»

15:00 – 22:00 Концертные выступления на музыкальной сцене

22:00 – 0:00 Вечер народных танцев

22:15 – 0:00 Ночной кинопоказ

«Большой казанский пикник»: фестиваль еды и ремесел

В 10:00 на Лебяжьих озерах в Казани пройдет «Большой казанский пикник» – гастрономический фестиваль, который объединит традиции трех популярных проектов: «Гастрофест на Лебяжьем», «Вкусная Казань» и Open Space Market.

Гостей ждет большой гастрономический маркет со стритфудом, блюдами разных кухонь мира, десертами, проектами правильного питания, кофейнями и чайными лавками.

На ремесленном маркете можно будет найти украшения, декор, посуду и товары для дома, изделия из кожи, сумки и аксессуары ручной работы, авторскую парфюмерию и косметику, канцелярию и товары для детей.

Хедлайнерами городского фестиваля станут группы «Винтаж» и «Леприконсы».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молчаливое чаепитие»: практика осознанности у озера Кабан

В 10:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет «Молчаливое чаепитие» – необычная практика осознанности в ритме большого города.

Участникам предлагают на время отказаться от разговоров и провести время в тишине с горячим напитком, слушая шум воды и наблюдая за окружающим пространством. Куратор поможет настроиться на спокойный ритм и мягко погрузиться в атмосферу мероприятия.

Организаторы рекомендуют взять с собой хорошее настроение. При неблагоприятной погоде программа может измениться.

«Курше Фабрикасы»: семейный маркет в Зеленодольске

В 11:00 в сквере «Березка» в Зеленодольске пройдет семейный маркет «Курше Фабрикасы» – праздник творчества, музыки, еды и добрососедства.

Гости смогут посетить несколько тематических зон. В «Маркете» можно будет приобрести товары, домашнюю выпечку и сувениры ручной работы от 20 семейных брендов района. В «Игротеке Синей птицы» подготовят гигантские деревянные игры, командные головоломки и семейные эстафеты.

В зоне «Сцена & Концерт» выступят детские и народные коллективы Зеленодольского района, пройдут интерактивы и розыгрыш призов среди покупателей. А в зоне «Своп & Мастер-классы» гостей научат готовить татарскую национальную выпечку и делать сувениры из дерева. Здесь же можно будет обменяться книгами и комнатными растениями.

Завершит программу большое добрососедское чаепитие с самоварами у сцены. Вход свободный.

«Мега-Яблочный Спас»: фестиваль урожая для детей

В 11:00 на площадке Детской школы искусств на улице Энгельса, 152 в Чистополе пройдет семейный фестиваль урожая «Мега-Яблочный Спас».

Для маленьких участников подготовят яблочные эстафеты, конкурс на скорость чистки яблока, метание мягких муляжей овощей в корзину и игру «Охота за золотыми антоновками». Также дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи пряников в форме фруктов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар аты – 2026» в Лениногорском районе

В 11:00 на конном дворе «Алмакай» в деревне Верхний Коран Лениногорского района пройдет межрегиональный фестиваль «Татар аты – 2026».

Гостей ждут зрелищные конные состязания, в которых примут участие спортсмены и любители верховой езды из разных регионов. В программе: традиционная татарская борьба на лошадях «Аударыш», скачки на скорость и выносливость, конкурс объездчиков «Тай-Тулак» и командная игра «Улак – Кук буре» («Козлодрание»).

Также запланированы два турнира по конно-верховой стрельбе из лука «Мэргэн-укчы». Фестиваль позволит увидеть мастерство всадников и познакомиться с традиционными татарскими конными состязаниями.

«Яблочный Спас»: фестиваль славянской культуры в парке Урицкого

В 12:00 в парке Урицкого в Казани пройдет фестиваль славянской культуры «Яблочный Спас».

Гостей ждут ярмарка мастеров, мастер-классы по рукоделию, выступления фольклорных ансамблей Казани и Татарстана, а также конкурсы, традиционные русские забавы и фотозоны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Маркет Маркета»: фестиваль товаров для дома на Черном озере

В 13:00 в парке «Черное озеро» в Казани пройдет городской фестиваль «Маркет Маркета».

В программе: ярмарка товаров для дома, мастер-классы по декору, кулинарии и рукоделию, а также выступление группы Beautiful Boys.

Мастер-класс «Цветы России» в Нижнекамске

В 14:00 в центральном городском парке «Семья» в Нижнекамске пройдет творческий мастер-класс, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

Участники смогут своими руками сделать цветы из ткани в бело-сине-красной гамме, освоить навыки работы с материалами и создать праздничное украшение.

День Государственного флага России в Алексеевском

В 14:00 на Соборной площади в Алексеевском состоится праздничная акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

Участники выстроятся в единую цепочку, символизирующую единство жителей района, после чего развернут большой российский триколор.

Медово-яблочный фестиваль в Большом Елово

В 15:00 в парке села Большое Елово Елабужского района запланирован медово-яблочный фестиваль.

Для гостей организованы концертная программа, семейные игры и конкурсы, мастер-классы и ярмарка местных производителей. На площадке можно будет попробовать и приобрести разные сорта меда и яблок, а также изделия ручной работы.

«ЭтноВкусыФест» в Верхнем Услоне

В 15:00 на улице Колхозной, возле стадиона «Водо», в Верхнем Услоне пройдет третий фестиваль «ЭтноВкусыФест» / «БәлешФест».

Гостей ждут гастрономический марафон с дегустацией национальных блюд, мастер-классы и коллаборации шеф-поваров. В программе также – знакомство с русской, татарской и чувашской кухней и ритуал «Хлеб-соль единства».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ак Таш» / «Белый камень»: перформанс в Юрьевских пещерах

22 и 23 августа в 15:00 в визит-центре «Юрьевская пещера» в Камском Устье пройдет проект «Ак Таш» / «Белый камень» – перформанс, световая инсталляция и спектакль в штольнях древних пещер.

Гости смогут пройти по специально выстроенному маршруту, увидеть световую инсталляцию и стать сотворцами перформанса.

Завершит программу спектакль по легенде об Акташе с участием исполнителей национальной музыки и современного танца: Эрика Марковского, Сугдэра Лудупа, Софии Озджан, Марселя и Марии Нуриевых. Режиссеры спектакля – арт-группа ANGROD (Ангелина Мигранова и Родион Сабиров).

Фестиваль уличных культур в Новошешминске

В 15:00 на площади районного Дома культуры в Новошешминске пройдет фестиваль уличных культур с участием команды казанского экстрим-парка «Урам».

Для гостей подготовлены мастер-классы по экстремальным видам спорта, стрит-арту и графике, брейк-данс баттл, спортивные игры и занятия по автозвуку. Дополнят программу уличная гастрономия и возможность попробовать себя в новых направлениях.

Фестиваль книжной культуры «Бугульма читающая – 2026»

В 16:00 в лектории Бугульмы пройдет фестиваль книжной культуры «Бугульма читающая – 2026».

Гостей ждут интерактивные литературные площадки, творческие мастер-классы и книжные экспозиции. Участники смогут познакомиться с новыми произведениями, проявить свои творческие способности и провести время всей семьей.

«Намасте Индия» в Бугульме

В 17:00 в детском парке Бугульмы пройдет концерт народного ансамбля индийского танца «Ангика».

В программе – народные индийские танцы и эстрадные постановки в ярких костюмах. Зрители смогут познакомиться с культурой Индии через хореографию и музыку, а на сцене выступят танцовщицы разных возрастов.

Конкурс рисунков «Флаг России» в Челнах

В 18:00 во дворе дома 35/8/1 в Набережных Челнах пройдет конкурс рисунков, посвященный Дню Государственного флага России.

Участники будут рисовать используя карандаши, краски или фломастеры. Победителям конкурса вручат сертификаты.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День Государственного флага России в Мамадыше

В 18:00 на улице Советской в Мамадыше пройдет праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

В программе запланирован концерт «Три цвета Родины моей» с выступлениями музыкантов, певцов и танцевальных коллективов. В программе – патриотические композиции, народные песни и хореографические номера.

Гитарный фестиваль «Агрызский аккорд»

В 18:00 в сквере «Яшьлек» в Агрызе пройдет ежегодный гитарный фестиваль «Агрызский аккорд».

На открытой площадке выступят опытные и начинающие музыканты, а после концерта гостей ждет дискотека под популярные хиты.

Концерт «Флаг державы – символ славы!» в Арске

В 18:00 в историческом квартале городского парка Арска пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

В программе – патриотические песни, танцевальные номера и стихи, а также рассказ об истории российского триколора.

Фестиваль «Камертон» в Елабуге

В 19:00 в Александровском саду Елабуги пройдет музыкальный фестиваль «Камертон», посвященный памяти музыканта Ильшата Галиева.

На открытой площадке выступят профессиональные музыканты из Елабуги и Набережных Челнов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

23 августа

«Крутушка» – третий день

23 августа фестивальная программа также начнется в 10:00.

10:00 – 19:00 Работа площадок для детей и взрослых: мастер-классы, народные игры

10:00 – 17:00 Работа танцевально-игровой сцены: мастер-классы, интерактивные программы

10:00 – 17:00 Театральные показы, перформансы

10:00 – 22:00 Работа ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел

10:00 – 18:00 Мастер-классы музыкантов, мастеров-ремесленников и кулинаров

10:00 – 20:00 Работа художественной выставки

11:00 – 18:00 Лекции исследователей и практиков в области традиционной культуры

11:00 – 17:00 Работа сцены «на поляне»

15:00 – 22:00 Концертные выступления на музыкальной сцене. Закрытие фестиваля

22:00 – 23:30 Завершающий вечер народных танцев.

Стахеевский фестиваль «Верую» в Нижнекамске

В поселке Красный Ключ состоится IX открытый межрегиональный Стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую». Мероприятие объединит музыку, народные традиции, творчество и благотворительные акции.

Фестиваль пройдет 23 августа с 8:00 до 16:00 на двух площадках – территории Архиерейского подворья храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и в районном Доме культуры «Мирас».

Утро начнется с воскресной праздничной литургии в храме Казанской иконы Божией Матери. С 8:00 до 10:00 также состоятся крестный ход и водосвятный молебен на роднике комплекса «Святой ключ».

С 11:00 для гостей будут работать творческие и интерактивные площадки, выставка художников.

В 13:00 в РДК «Мирас» начнется торжественное открытие фестиваля. В программе – концерт участников, выставка-ярмарка «Город мастеров», детская игровая программа и блюда русской кухни.

Также в рамках фестиваля пройдут благотворительные акции «СВОих не бросаем» и «Белый цветок».

В 14:30 выступит специальный гость – арт-группа «Ларго».

Первенство Татарстана по футболу: матч в Бугульме

В 8:00 на стадионе «Энергетик» в Бугульме пройдет матч первенства Татарстана по футболу 2026 года.

На поле встретятся команды «СШ №2 – Нефтяник-Дубль» и «КАМАЗ». Зрителей ожидает борьба за победу, командная игра и возможность поддержать футболистов в одном из матчей республиканского первенства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Семейный компас»: туристические походы на Высокой Горе

В 12:00 на Высокой Горе стартует проект «Семейный компас» – серия однодневных семейных походов по Высокогорскому району.

Участники от 14 лет смогут пройти безопасные маршруты протяженностью 3–5 км, познакомиться с достопримечательностями сельских поселений и освоить базовые туристические навыки. В программе – мастер-классы по установке палатки, вязанию узлов, работе с компасом, приготовлению ухи и спортивные эстафеты.

Завершатся походы семейным туристическим фестивалем, где участники смогут продемонстрировать полученные навыки. В его программе также запланированы встречи с психологами и известными спортсменами, тренинги, творческие и образовательные мероприятия и велопрогулки.

«Стрит-арт фестиваль» в парке «Елмай»

В 15:00 в детском парке «Елмай» в Казани пройдет стрит-арт фестиваль для юных художников и их родителей.

Участники смогут проявить свои творческие способности и вместе создать уникальные арт-объекты, которые впоследствии украсят парки Казани. Фестиваль поможет детям получить опыт работы над масштабным проектом и внести свой вклад в развитие городской среды.

Участие в фестивале проходит по предварительному отбору.

«История детства»: выставка старинных кукол и игрушек в Бугульме

В 16:00 в Детском парке Бугульмы пройдет выставка кукол и игрушек XIX–XX веков «История детства».

Гости смогут увидеть фарфоровых кукол, плюшевых медведей и другие игрушки разных эпох. Экспозиция расскажет о том, как менялись детские мечты и предпочтения на протяжении двух столетий, а сами игрушки помогут почувствовать атмосферу ушедших лет и узнать больше об истории детства разных поколений.

«Фестиваль рекордов»: соревнования по легкой атлетике в Елабуге

В 17:00 на стадионе «Молодежный» в Елабуге пройдет фестиваль рекордов по легкой атлетике.

В программе – соревнования в четырех дисциплинах: бег на 60 метров, прыжки в длину с места, метание меча и челночный бег. Каждый сможет проверить свою скорость, силу, ловкость и выносливость или поддержать участников соревнований.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Радиоэлектроника»: мастер-класс для юных изобретателей в саду Рыбака

В 18:00 в саду Рыбака в Казани пройдет мастер-класс по радиоэлектронике.

Участники смогут дать новую жизнь старым гаджетам, батареям, лампочкам и проводам и собрать собственные электронные устройства. В программе – создание моделей маяков со светящимися огоньками, дистанционно управляемых корабликов и роботов-судостроителей.

Занятие пройдет с наставниками и позволит участникам познакомиться с основами электроники, попробовать себя в роли инженеров и самостоятельно протестировать созданные устройства.

«Фиеста оркестра»: концерт в Набережных Челнах

В 18:00 на набережной Г. Тукая в Набережных Челнах пройдет концерт «Фиеста оркестра» Набережночелнинской филармонии.

В программе – латиноамериканские композиции, джазовые хиты и саундтреки из популярных фильмов и сериалов.

Куда еще отправиться в выходные?

1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.

Подробнее ознакомиться с программой проекта «Лето в Татарстане» можно на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.