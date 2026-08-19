МСЗ отложили «до лучших времен»: Казань ищет альтернативу замороженному проекту

Единственный действующий мусорный полигон Казани «Восточный» исчерпает лимит через 430 дней. В то же время ежедневно в столице образуется до 1,8 тыс. тонн мусора, при этом на площадку свозят отходы и из соседних районов. О том, как город решает проблему и почему строительство мусоросжигательного завода заморожено, – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительство и капитальный ремонт

Сегодня на сессии Казанской городской Думы одной из основных тем стало ЖКХ.

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин рассказал о программе капремонта. Всего за время действия программы в республике отремонтировали 12 тыс. многоквартирных домов общей площадью более 54 млн квадратных метров. Объем вложений превысил 107 млрд рублей. На Казань приходится большая часть этих цифр – отремонтировано свыше 3 тыс. домов на сумму более 35 млрд рублей.

В этом году программа капремонта в Татарстане охватывает 813 многоквартирных домов, а общий объем финансирования составляет 11,2 млрд рублей. В Казани – 250 домов на 4,5 млрд рублей.

«Я хорошо помню, как после тысячелетия каждая пятая крыша многоквартирных домов в городе Казани текла и капитального ремонта требовало подавляющее количество жилых домов», – прокомментировал доклад мэр Казани Ильсур Метшин. Сегодня, по его словам, почти 70% общегородского фонда отремонтировано.

В республике насчитывается 174 аварийных дома, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Почти две трети из них – 109 – расположены в Казани. В этом году по республике предусмотрено расселение 719 человек из 10 аварийных домов общей площадью около 8 тыс. кв. м. Всего на переселение выделено около 1,4 млрд рублей. Из десяти домов восемь находятся в Казани, на их расселение предусмотрено порядка 1,1 млрд рублей. Новые жилищные условия получат свыше 400 казанцев.

«Особое направление нашей работы – создание адаптивного жилья для маломобильных граждан. Важно закладывать необходимые планировочные и технические решения еще на стадии проектирования», – продолжил министр.

В Казани уже появился первый такой дом в жилом районе «Салават Купере» – в нем устроили девять специализированных квартир, часть уже передана жителям. Аналогичные квартиры предусматриваются в квартале №5.

Продолжается и благоустройство общественных мест: за пять лет в Казани обновили 1 519 дворов – это 18 млрд рублей вложений. В этом году в плане еще 245 дворов на 4,6 млрд. А за их пределами в этом году появятся еще четыре общественных пространства на 354 млн рублей.

«Казань – крупнейший город республики, один из центров ее экономического роста. Эффективность нашей работы должна измеряться не только качеством построенных объектов и объемами вложенных средств, но и тем, насколько создаваемая инфраструктура повышает надежность существующего города и формирует возможности для его дальнейшего развития», – сказал Айзатуллин.

«Половина теплотрасс выработали свой ресурс»

Один из самых болезненных на сегодня вопросов – модернизация коммунальных сетей. Заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин озвучил актуальные цифры: износ водопроводных и канализационных сетей достигает 74%, тепловых – в среднем 52%. Причины те же, что и по всей стране: накопленный недоремонт, недоинвестирование, физическое устаревание оборудования.

«Половина теплотрасс выработали свой ресурс, свыше 25 лет эксплуатации – каждый второй километр. По водоснабжению и водоотведению картина еще тревожнее», – отметил Метшин.

Для решения проблемы с 2023 года действует федеральная программа модернизации, а с прошлого года – республиканская программа с инвестициями в 10 млрд рублей. В Казани с начала действия программ модернизировано 55 объектов на 4 млрд рублей, в этом году – еще 8 объектов на 2,5 млрд.

Однако даже эти вложения не решают всех проблем. На отдельных территориях Казани существующая инфраструктура превратилась в тупик. Марат Айзатуллин привел пример: резервы тепловой мощности котельных «Азино» и «Горки» исчерпаны. Дальнейшее развитие и подключение новых потребителей напрямую зависят от строительства тепловода №5. Без него город просто не может расти в этом направлении.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Работа жилищных организаций должна быть абсолютно понятной»

Говоря о тарифах в целом, один из депутатов в зале поставил вопрос ребром: «Когда казанцы увидят рост тарифов не только в квитанциях, но и в качестве коммунальных услуг?»

«Прямые затраты на капитальные ремонты в тарифы напрямую не включаются. Косвенно они учитываются через фонд оплаты труда предприятий, которые реализуют производственные и инвестиционные программы», – ответил Гиниятуллин, добавив, что «все усилия направлены на повышение надежности теплоснабжения и водоснабжения города, сокращение износа сетей, аварийности и количества отключений».

Мэр, в свою очередь, напомнил, что прозрачность начислений и соответствующее обслуживание – задача, поставленная Раисом Татарстана. Он поручил исполкому и депутатам ужесточить контроль за работой жилищных организаций.

«Жалобы продолжают поступать, и вопросы ЖКХ, особенно тарифов, наиболее остро волнуют жителей Казани, впрочем, как и всех других городов и районов Татарстана. Большинство претензий к управляющим компаниям – к качеству уборки, к скорости реакции на аварии, а самое главное – к прозрачности начислений. Сегодня наши жители ждут не точечного латания дыр, а комплексного подхода, чтобы дом был теплым, двор – благоустроенным и все работало достойно. Эту задачу перед нами ставит и Раис нашей республики. Работа жилищных организаций должна быть абсолютно понятной и для власти, и для каждого собственника квартир», – подчеркнул Метшин.

Фото: © «Татар-информ»

Полигон «Восточный» заполнится через 430 дней

Другая извечная проблема Казани – отходы. Гиниятуллин озвучил тревожный факт: единственный действующий в городе полигон «Восточный» исчерпает свой лимит через 430 дней (меньше полутора лет). При этом ежедневно в столице Татарстана образуется до 1,8 тонны мусора.

Ильсур Метшин обратил внимание на одну из причин: на полигон «Восточный» свозят отходы не только из Казани, но и из соседних районов.

«Это результат того, что главы муниципалитетов не занимались этим вопросом. На сегодняшний день у них отсутствуют полигоны и весь мусор везут к нам. Мы не для этого строили полигон, не для этого работали на завтрашний день, чтобы собирать мусор со всей республики», – заявил мэр.

В качестве какой-никакой альтернативы в городе развивают раздельный сбор отходов. За три года построили 25 пунктов приема вторсырья, контейнерные площадки оснащают желтыми сетками под переработку. Удалось извлечь 49 тыс. тонн вторичного сырья, но, как признал Гиниятуллин, результативность пока низкая: ежедневный объем мусора слишком велик, чтобы решить проблему только переработкой.

На вопрос депутата из зала о строительстве мусоросжигательного завода Гиниятуллин ответил, что корпуса уже построены, фундамент под дымовую трубу готов, но проект заморожен «до лучших времен».

«Мы были главными заинтересантами этого важного объекта, но сейчас вынуждены искать пути решения проблемы без учета данного проекта», – констатировал он.

Метшин поручил провести выездное совещание с министром строительства РТ Маратом Айзатуллиным и вновь напомнил о распоряжении Минниханова – на этот раз по ускорению строительства полигона в западной части города.