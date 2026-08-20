В Казани пройдет XVI Международный салон «Комплексная безопасность»

С 3 по 5 сентября в Казани состоится XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

В рамках салона пройдут открытые соревнования «Пожарный Олимп», объединяющие комплекс из восьми упражнений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Участники – сотрудники пожарно-спасательных подразделений из регионов России и представители экстренных служб зарубежных стран. Соревнования проходят в режиме нон-стоп по факту прибытия и регистрации участников. Абсолютный рекорд прохождения среди мужчин – 2 минуты 26 секунд, среди женщин – 4 минуты 21 секунда.

Соревнования пройдут с 9:00 3 сентября до 15:00 5 сентября, церемония награждения состоится 5 сентября в 14:00.

5 сентября с 9:00 до 16:00 пройдут показательные выступления по ликвидации последствий ДТП, а 4 сентября в 13:00 состоится церемония старта «Пожарной эстафеты», посвященной 380-летию пожарной охраны России.

Для молодежи и семейных команд будет работать квест-игра «Стать героем 3.0» с 10 тематическими станциями. Участников ждут задания, связанные с работой экстренных служб: от надевания боевой одежды до оказания первой помощи. Дети допускаются только в сопровождении взрослых. Итоги подводятся ежедневно, победители получают медали и призы.

3 и 4 сентября у станции Аэропорт можно будет посетить пожарный поезд модульного типа 7-го поколения – многофункциональный комплекс для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. В павильонах «Казань Экспо» развернут экспозицию техники МЧС России, пожарно-спасательного гарнизона РТ и коммерческих предприятий.

Все дни салона с 10:00 до 17:00 посетители смогут увидеть демонстрацию системы «Цифровой пожарный гарнизон». Регистрация открыта на сайте.