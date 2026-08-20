На V Казанский глобальный молодежный саммит приедет Валерий Фальков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из участников V Казанского глобального молодежного саммита, который пройдет с 26 по 30 августа, станет министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Валерий Фальков поучаствует в саммите ректоров вузов, который пройдет в рамках саммита. Ключевыми темами его станет применение новых технологий в образовании, подготовка кадров и взаимодействие вузов с предприятиями», – пояснил собеседник агентства.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.