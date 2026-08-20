Гутерриш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта на Украине, в том числе его распространением на территорию России. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш по-прежнему обеспокоен развитием ситуации и призывает немедленно прекратить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры независимо от того, где они происходят.

Дюжаррик подчеркнул, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.