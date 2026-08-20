В Казани создадут олимпиадную сборную для подготовки школьников

Городскую олимпиадную сборную для подготовки школьников к всероссийским олимпиадам создадут в Казани в новом учебном году. Об этом сообщил начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов на августовской конференции педагогических работников, которая прошла в казанском лицее №95.

«В этом году пересмотрим подходы к подготовке участников олимпиад. Мы создадим казанскую олимпиадную сборную. Давайте уходить от логики, когда школа работает сама по себе. В каждой школе есть сильные педагоги, методики, талантливые дети. Но только объединяя этот опыт, ресурсы и возможности, мы сможем дать школьникам более сильную подготовку», – заявил он.

В прошедшем учебном году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников учащиеся Казани завоевали 64% всех медалей Татарстана. Кроме того, 12 казанских школьников в составе сборной России получили три золотые, восемь серебряных и три бронзовые медали на международных олимпиадах.