ЦИК РТ: Более 3 тыс. обходчиков расскажут избирателям Татарстана о выборах

С 20 августа по 15 сентября члены участковых комиссий будут лично информировать жителей Казани и Набережных Челнов о выборах депутатов Госдумы. Как будет организована эта работа, кто придет к жителям и как отличить обходчика от мошенника, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал зампредседателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.





Андрей Нефедов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Основная цель – живой контакт с избирателем»

– Андрей Александрович, 20 августа стартует проект «ИнформУИК» – адресное информирование избирателей членами участковых избирательных комиссий непосредственно по месту их проживания. То есть поквартирный и подомовой обход. Хотелось бы узнать подробности: в чем главная особенность проекта? Зачем он нужен? Может быть, достаточно обычных средств информирования избирателей, которые используются из года в год? Для чего понадобилось такое новшество?

– Действительно, это федеральный проект, который впервые был реализован у нас в 2024 году на выборах Президента Российской Федерации. Его основная цель – живой контакт с избирателем.

– Замер температуры, так скажем?

– Да. При этом все традиционные способы информирования также используются и в этой избирательной кампании. Но проект «ИнформУИК» предполагает использование мобильного приложения, которое устанавливается на планшет или смартфон члена участковой комиссии, проводящего обход.

В приложении есть формализованная анкета. В начале беседы член комиссии представляется, рассказывает о себе, предъявляет документы и предлагает ответить на несколько вопросов. Он только фиксирует варианты ответов в мобильном приложении.

Скриншот сайта cikrf.ru/gas

Если говорить в общих чертах, сначала устанавливается, действительно ли избиратель проживает по указанному адресу, – происходит сверка со списками избирателей. Теперь человеку не нужно самостоятельно приходить на избирательный участок, чтобы проверить, включен ли он в список. Адресная база и база избирателей загружены с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы». Поэтому можно сразу проверить, кто проживает по данному адресу и включен ли человек в список избирателей на момент выборов.

Во-вторых, член комиссии сразу уточняет, каким способом избирателю предпочтительнее голосовать. Возможно, он не сможет прийти на участок – например, будет в отъезде или по состоянию здоровья. Инвалиды и люди с ограниченными физическими возможностями могут подать заявление непосредственно с использованием этого приложения. Можно заранее указать даже удобное время, когда члену комиссии прийти к человеку, чтобы он смог проголосовать на дому.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, избирателей информируют о других доступных способах голосования – например, о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации.

«Целевая аудитория – все совершеннолетние избиратели»

– А в первую очередь на каких избирателей рассчитана эта работа? Есть особо активные избиратели – те, кто заранее все знает, приходит одним из первых на участок в день голосования. Если голосование проходит несколько дней, они приходят уже в первый день. Кто в таком случае является целевой аудиторией наших обходчиков?

– Дело в том, что проект задумывался практически как полный охват избирателей с учетом того, что в определенное время люди должны находиться дома. Рекомендованное время обхода в будни – с 17 до 20 часов, в выходные дни – не раньше 10 утра, чтобы лишний раз не беспокоить людей.

Проект предполагает полный охват с учетом того, что не все избиратели могут открыть дверь даже при повторном обходе. Какой-то отдельной целевой аудитории здесь нет. Целевая аудитория – все совершеннолетние избиратели, которые могут принять участие в выборах.

Наши обходчики прошли обучение с учетом разных категорий избирателей. Для молодой аудитории подход будет одним, для людей среднего возраста – другим, для старшего поколения – третьим. От этого меняется и манера разговора.

Поэтому проект рассчитан именно на полный охват наших избирателей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это специально отобранные, наиболее подготовленные люди»

– Давайте расскажем, кто будет в роли обходчиков, какое обучение они проходили, как осуществляется отбор, кто эти люди, сколько их будет задействовано.

– Этот проект в Республике Татарстан будет реализован в двух городских округах – Казани и Набережных Челнах. Всего будут задействованы 10 территориальных избирательных комиссий и 609 участковых избирательных комиссий, члены которых будут ходить по домам. Всего в двух городских округах будет работать 3 250 обходчиков.

Это не просто люди, которые изъявили желание заниматься этой работой. Она сложная, непростая, в том числе с точки зрения психологической нагрузки. Избиратели разные: кто-то доброжелательно настроен и готов к разговору, кто-то, наоборот, не хочет общаться. Поэтому это специально отобранные, наиболее подготовленные и информированные люди. Они должны быть достаточно эрудированными, чтобы максимально полно отвечать на вопросы избирателей.

Кроме того, уже в течение двух месяцев они проходят обучение, в том числе с участием спикеров Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Обучение включает основы психологии живого общения, организационные вопросы и рекомендации о том, как вести себя в различных ситуациях. Обходчики проходят как дистанционное, так и очное обучение. Оно продолжается вплоть до последнего дня работы.

Территориальные избирательные комиссии выполняют функцию наставников и координаторов. В каждой из 609 участковых комиссий, которые будут участвовать в проекте, есть свой координатор. На уровне территориальных избирательных комиссий также работают координаторы. Всего их десять: три в Набережных Челнах и семь в Казани. Кроме того, есть координаторы, в том числе технические, на уровне Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Обходчики уже все набраны или еще есть возможность вступить в их ряды?

– 3 250 человек были отобраны еще в июне и целенаправленно готовились к этой работе. Это самые подготовленные кадры избирательной системы, которые еще и дополнительно обучались с учетом особенностей общения с населением.

«Уделялось большое внимание безопасности»

– Допустим, наш избиратель находится дома, к нему приходят, стучат в дверь или звонят и говорят: «Мы пришли проинформировать вас о выборах». То есть это наши обходчики. Как ему реагировать? Как убедиться, что это действительно они, а не кто-то другой? Мошенничество сейчас очень распространено, поэтому как избирателю правильно вести себя в такой ситуации?

– Это очень важный вопрос, и ему уделялось большое внимание при подготовке к работе. Желательно, конечно, чтобы люди, к которым придут наши обходчики, заранее знали о предстоящем визите.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У обходчиков будет специальная экипировка: накидка с логотипом «ИнформУИК», бейсболка, бейдж с печатью. Кроме того, при себе у них обязательно должно быть удостоверение личности.

Мы также подготовили достаточное количество объявлений для двух городов. Их размещали в традиционных местах информирования граждан: на дверях подъездов, информационных досках, в объявлениях управляющих компаний. В них указано, что с 20 августа по 15 сентября в доме будет проходить адресное информирование избирателей, есть визуальное изображение, показывающее, как выглядят наши обходчики в соответствующей экипировке.

Кроме того, при поддержке средств массовой информации распространяются различные ролики о проекте «ИнформУИК» и выборах депутатов Государственной Думы в целом. Мы используем все доступные возможности – печатные СМИ, телевидение, другие информационные площадки, в том числе вашу.

«У нас есть возможность перед выборами решить часть проблем»

– Какой эффект вы ожидаете от этой работы? Мы понимаем цели проекта, но хотим понять, что будет на выходе.

– В первую очередь, конечно, мы хотели бы оценить настроение наших избирателей. В рамках опроса будут вопросы и о так называемом социальном самочувствии – насколько человек удовлетворен положением дел в регионе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Важно получить обратную связь. Человек может высказать жалобы, претензии, предложения по организации выборов, которые мы готовы учитывать. Понятно, что мы не являемся органом исполнительной власти. Но если речь идет о конкретных социальных проблемах – например, о ремонте двора или проблемах с транспортом, – мы это фиксируем и передаем по подведомственности в Кабинет министров, мэрию Казани и другие соответствующие органы.

Иногда проблема может быть актуальна только для какого-то одного микрорайона, но ее решение поможет конкретным людям. Бывают и вопросы, которые можно решить буквально за несколько дней – например, заделать яму в асфальте. Это уже даст определенный эффект перед выборами.

В результате часть граждан будет более лояльно и позитивно относиться к органам власти. Сами понимаете, органы власти часто критикуют и редко хвалят. У нас есть возможность перед выборами решить хотя бы часть проблем, о которых нам расскажут жители.

Кроме того, прямое общение с избирателями может побудить тех, кто, возможно, сомневался или традиционно не ходит на выборы, переосмыслить свое отношение и присоединиться к тем, кто хочет сделать свой выбор.