Из Бугульмы на службу по контракту отправились военнослужащие из разных регионов

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Очередная отправка военнослужащих, заключивших контракты с Министерством обороны России, состоялась в Бугульминском военном комиссариате. На службу отправились жители Бугульмы, соседних районов и других регионов страны.

Житель Азнакаевского района направился на комплектование Африканского корпуса. Двое бугульминцев – выпускники Бугульминского аграрного колледжа – заключили специальные контракты сроком на год и отправились служить в войска беспилотных систем. Они пополнят войсковую часть Центрального военного округа.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Житель Ростовской области, уже имеющий боевой опыт участия в специальной военной операции, направился в войсковую часть Московского военного округа. Военнослужащий из Тукаевского района отправился в часть Южного военного округа, а житель Оренбургской области – в мотострелковый полк 1232 Центрального военного округа.

На церемонии отправки военнослужащим пожелали успешной службы и скорейшего возвращения домой. С напутственными словами выступили имам-хатыб Центральной мечети Бугульмы Баязит хазрат и протоиерей Павел Звягинцев.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Представитель Бугульминского аграрного колледжа Сергей Пупышев поздравил двух выпускников учебного заведения с важным жизненным выбором. Директор Бугульминской кадетской школы-интерната Александр Крайнов вместе с учащимися и участниками движения «Юнармия» также пожелал военнослужащим успешного выполнения задач.

Военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов передал бойцам письма от школьников и рисунки воспитанников детского сада «Колобок».

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка военнослужащих на службу по контракту из Бугульмы запланирована на 21 августа.