Ани Лорак пошутила, что отметила приезд в Казань съеденным пирожком

Певица Ани Лорак пошутила, что отметила свой приезд в Казань съеденным пирожком. Об этом она рассказала журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026», который во которой раз проходит в столице Татарстана.

«Сегодня в Казани съела пирожок с мясом, очень вкусный. Отметилась. Приезд свой отметила», - сказала, смеясь, певица.

По её мнению, Казань - потрясающе красивый город. «Как построен, какая архитектура. Мы в прошлом году были в соборе, хотим в этом году снова его посетить, приложиться к иконе, я - человек верующий. Это обязательно войдет в нашу программу», - подчеркнула Лорак.

Один из журналистов поинтересовался, переехала бы она в Казань, если бы была такая возможность.

«Ну, все может быть в этой жизни, поэтому не будем загадывать», - ответила певица, улыбаясь.