Семья нарисовавшей смешариков во дворе девочки получила поддержку со всей страны

Мать 14-летней девочки, которая нарисовала персонажей мультсериала «Смешарики» на детской площадке в Тульской области, рассказала RT, что после случившегося семья почувствовала поддержку людей со всей России.

По словам женщины, сначала ей позвонили из местной администрации. Там сообщили, что рисунок якобы портит детскую площадку, и предупредили о намерении обратиться в полицию.

Мать девочки назвала произошедшее неприятной и абсурдной ситуацией. Она призналась, что сначала испугалась, поскольку ее 14-летняя дочь узнала о том, что из-за рисунка на детской площадке на нее собираются написать заявление в полицию.

Женщина рассказала, что ее дочь любит рисовать с детства. Девочка занимается самостоятельно и изучает в интернете материалы и рекомендации, которые помогают ей совершенствовать навыки.

В будущем подросток планирует связать свою жизнь либо с изобразительным искусством, либо со сферой информационных технологий.