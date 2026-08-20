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Общество 20 августа 2026 16:06

В Татарстане 176 работ прошли отбор на конкурс «Герои рядом»

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Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Татарским книжным издательством подвело промежуточные итоги II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом». Конкурс стартовал 26 декабря, сообщает пресс-служба «Татмедиа».

Работы на русском и татарском языках в номинациях «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк» принимали с 26 декабря по 1 августа.

По итогам модерации к рассмотрению конкурсной комиссией допустили 176 произведений в этих четырех номинациях.

Прием заявок на конкурс при этом продолжается в номинации «Роман». Представить произведения в этой категории можно до 15 октября.

#литературный конкурс #патриотизм
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