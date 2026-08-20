Бесплатные шаттлы запустят в Казани на время «Новой волны»

Посадку организуют на остановке «Футбольный стадион „Ак Барс Арена“» на улице Чистопольской. Шаттлы начнут курсировать в 21:30 и будут отправляться по мере заполнения, сообщили в комитете по транспорту Казани.

Первый маршрут свяжет стадион с 10-м микрорайоном. Автобусы будут следовать по улице Чистопольской, проспекту Ямашева, улице Академика Арбузова, проспекту Победы через разворотную петлю, а затем по улицам Рихарда Зорге и Юлиуса Фучика до 10-го микрорайона.

Шаттлы второго маршрута будут курсировать до станции метро «Площадь Тукая». Они проедут по улице Чистопольской с разворотом, улице Декабристов, через Кремлевскую дамбу, а затем по улицам Лево-Булачной и Пушкина.

Третий маршрут пройдет от «Ак Барс Арены» до остановки «Разъезд Восстания». Автобусы проследуют по улице Чистопольской, проспектам Ямашева и Ибрагимова, улицам Волгоградской и Декабристов. По пути предусмотрена остановка у станции метро «Яшьлек». Далее шаттлы поедут по улице Восстания.

Четвертый маршрут свяжет стадион с улицей Халева. После разворота через проспект Ямашева автобусы проедут по улице Чистопольской, улице Фатыха Амирхана, мосту «Миллениум», а затем по улицам Вишневского, Нурсултана Назарбаева и Павлюхина.

«Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В 2026 году за главный приз конкурса поборются 12 финалистов из пяти стран – Армении, Белоруссии, Казахстана, Грузии и России. Среди участников финала будет представитель Татарстана Игнат Изотов.