В ЦБ объяснили, как россиянам получать зарплату в цифровых рублях

Россиянам, которые захотят получать зарплату в цифровых рублях, потребуется открыть цифровой кошелек и подать заявление работодателю с указанием соответствующего счета. При этом цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Цифровой рубль представляет собой новую форму российской национальной валюты. Ранее Бакина сообщила, что с 1 сентября россияне смогут открывать кошельки цифрового рубля через приложения системно значимых банков. На главной странице банковских приложений для этого появится кнопка с соответствующим логотипом. Использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.

Бакина пояснила, что для получения зарплаты в цифровых рублях сначала необходимо открыть соответствующий счет. Такой счет также потребуется работодателю. После этого сотрудник должен подать заявление и указать реквизиты, на которые следует перечислять зарплату.

Сам порядок начисления зарплаты при этом существенно не изменится – выплаты будут проводить по реестрам, как и сейчас. Например, если из десяти сотрудников компании трое захотят получать деньги в цифровых рублях, а остальные семь – на банковскую карту, работодатель сформирует два реестра.

Первый, на трех сотрудников, направят на платформу Банка России, второй, на семь человек, – в коммерческий банк.

Впервые зарплату в цифровых рублях в России выплатили в сентябре 2025 года. Средства на цифровой кошелек получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В октябре 2025 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что также хотела бы получать зарплату в цифровых рублях наряду с другими сотрудниками регулятора. В июле 2026 года заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова рассказала, что уже перешла на такой способ получения зарплаты.