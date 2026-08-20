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Общество 20 августа 2026 13:15

Муфтий Татарстана объяснил, почему мусульмане должны праздновать Мавлид

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Муфтий Татарстана объяснил, почему мусульмане должны праздновать Мавлид
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мусульмане должны праздновать Мавлид (Маулид), посвященный рождению Пророка Мухаммада. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

«Маулид сам по себе не является целью. Целью является выражение радости по поводу прихода посланника Аллаха в этот мир. А радость есть не просто узаконенное с точки зрения шариата действие, а то, что было вменено в обязанность каждого мусульманина», – написал муфтий в своем канале в МАКСе.

В качестве доводов он приводит два аята Корана. В частности, в суре «Юнус» говорится: «Пусть возрадуются (верующие) за щедрость и милость от Аллаха. И это лучше всего, что они собирают (из земных благ)». При этом Пророк также был направлен человечеству в качестве милости для миров, о чем повествуется в суре «Пророки».

«Из этого и предыдущего аятов следует, что мусульмане обязаны выражать радость по поводу появления посланника Аллаха в этом мире», – добавил Самигуллин.

Напомним, что в этом году Мавлид приходится на ночь с 24 на 25 августа. В Казани 29 августа пройдут праздничные мероприятия по случаю праздника.

#мавлид ан-наби #ислам #мусульмане #Камиль Самигуллин
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