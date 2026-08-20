Фото: ГУ ФССП по РТ

Из-за долга 2 млн рублей приставы забрали у водителя из Елабуги иномарку.

Как сообщает ГУ ФССП по РТ, должника поймали во время рейда, проведенного совместно с ГАИ. Инспекторы остановили Hyundai Solaris, после чего выяснилось, что водитель должен банкам 2 млн. Из-за невозможности выплатить долг на месте автомобиль увезли на штрафстоянку. Если долг не будет погашен, машину продадут.

Еще несколько водителей смогли погасить долги на месте. Так, владелец «Лады Гранты» оплатил задолженность в 408 тыс., владелец «Лады Приоры» погасил долг в 336 тыс, а собственник Skoda Octavia заплатил банкам 594 тысячи рублей. Автомобили оставили на ответственное хранение владельцам.

Также во время рейда поймали двоих должников по штрафам, каждый из которых не выплатил порядка 20 тыс. рублей. Они также погасили долги на месте и оставили машины себе. Полностью арест с автомобилей снимут после поступления денег на счета приставов.