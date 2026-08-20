Практика Всероссийского студенческого отряда проходит в Альметьевской ЦРБ

Фото: © пресс-служба Альметьевской ЦРБ

Студенты из семи регионов России — от Ханты-Мансийска до Астрахани, а также студенты из Республики Беларусь проходят практику в Альметьевской центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевской ЦРБ.

Фото: © пресс-служба Альметьевской ЦРБ

Студенты трудятся в терапевтическом отделении, помогают проводить диспансеризацию, снимают ЭКГ, ведут документацию, работают палатными и участковыми медсёстрами, фельдшерами и санитарами.

Также они задействованы в ЛОР-кабинете детской больницы и в отделении реанимации. Развитие подобных проектов — одно из приоритетных направлений национального проекта «Молодежь и дети».