В Челнах козел по кличке Борис Николаевич стал звездой района
Необычный питомец появился в квартире челнинки Натальи Исмаил. Двухмесячный козлик Борис Николаевич живет в семье практически с первых часов жизни, гуляет на поводке, пользуется лотком и знает несколько команд.
Козленок появился у Натальи совершенно случайно. В Тукаевском районе у одной из коз родились двое козлят. Козу хозяева решили оставить, а вот для козлика новый дом найти не смогли. Наталья забрала его, когда ему не было еще и суток.
Женщина раньше работала кинологом, поэтому практически сразу занялась воспитанием необычного питомца. Одним из первых Борис Николаевич освоил лоток.
Козлик также знает команды «Иди ко мне» и «Место». Последнюю, например, выполняет в машине – садится под переднее сиденье, к ногам хозяйки.
Поначалу появление козла в квартире удивило даже членов семьи. Однако постепенно Борис Николаевич стал всеобщим любимцем. Дочь Натальи Анна признается: характер у него непростой, но агрессии козлик не проявляет.
«Он упрямый, невозможно прям. Но он очень такой добрый. Не как собаки, не как кошки. У него вообще нет агрессии», – говорит Анна Остапенко.
За чистотой питомца хозяева следят особенно тщательно. Бориса Николаевича регулярно купают, а после каждой прогулки ему чистят копыта. На улицу козлика выводят только на поводке.
При этом у него уже появилась собственная группа поддержки.
Соседи ждут ежедневных прогулок Бориса Николаевича, заранее запасают для него ветки и угощения. Особенно радуются встречам дети.
«Мы в нем просто утонули, столько счастья. Каждый вечер мы выходим, ждем, когда они приедут с огорода, ветки нарвем и ждем их», – рассказала соседка Альфира Беркутова.
По словам жителей, козлик не доставляет окружающим никаких неудобств. Напротив, его прогулки стали для Сидоровки маленьким ежедневным событием.
Дети интересуются, где живет Борис Николаевич, а некоторые специально выходят на улицу, чтобы его увидеть. Так, обычный козленок, которого однажды просто пожалели и забрали домой, за два месяца успел стать настоящей звездой района.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.