В Челнах козел по кличке Борис Николаевич стал звездой района

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Необычный питомец появился в квартире челнинки Натальи Исмаил. Двухмесячный козлик Борис Николаевич живет в семье практически с первых часов жизни, гуляет на поводке, пользуется лотком и знает несколько команд.

Козленок появился у Натальи совершенно случайно. В Тукаевском районе у одной из коз родились двое козлят. Козу хозяева решили оставить, а вот для козлика новый дом найти не смогли. Наталья забрала его, когда ему не было еще и суток.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Женщина раньше работала кинологом, поэтому практически сразу занялась воспитанием необычного питомца. Одним из первых Борис Николаевич освоил лоток.

Козлик также знает команды «Иди ко мне» и «Место». Последнюю, например, выполняет в машине – садится под переднее сиденье, к ногам хозяйки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поначалу появление козла в квартире удивило даже членов семьи. Однако постепенно Борис Николаевич стал всеобщим любимцем. Дочь Натальи Анна признается: характер у него непростой, но агрессии козлик не проявляет.

«Он упрямый, невозможно прям. Но он очень такой добрый. Не как собаки, не как кошки. У него вообще нет агрессии», – говорит Анна Остапенко.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За чистотой питомца хозяева следят особенно тщательно. Бориса Николаевича регулярно купают, а после каждой прогулки ему чистят копыта. На улицу козлика выводят только на поводке.

При этом у него уже появилась собственная группа поддержки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Соседи ждут ежедневных прогулок Бориса Николаевича, заранее запасают для него ветки и угощения. Особенно радуются встречам дети.

«Мы в нем просто утонули, столько счастья. Каждый вечер мы выходим, ждем, когда они приедут с огорода, ветки нарвем и ждем их», – рассказала соседка Альфира Беркутова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам жителей, козлик не доставляет окружающим никаких неудобств. Напротив, его прогулки стали для Сидоровки маленьким ежедневным событием.

Дети интересуются, где живет Борис Николаевич, а некоторые специально выходят на улицу, чтобы его увидеть. Так, обычный козленок, которого однажды просто пожалели и забрали домой, за два месяца успел стать настоящей звездой района.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой