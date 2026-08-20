Минтруд РТ напомнил о квотах на рабочие места для участников СВО с 1 сентября

Закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции вступает в силу в Татарстане с 1 сентября. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече клуба кадровиков «Главное – это люди» в АО «Татэнерго» в Казани.

«Если более 200 человек трудится в организации, то 1% нужно выделить под участников СВО. И это не просто цифра. С 1 января вводятся серьезный контроль и санкции в случае, если эта квота не выполняется», – сказала она.

На встрече собрались представители кадровых служб предприятий энергетической отрасли Татарстана.

«Квота считается выполненной и в отношении инвалида, и в отношении участника СВО, если вы не просто сказали «вот у меня есть три места, я готов вам их предоставить». Будет считаться, что вы исполнили квоту, только если вы трудоустроили на эти три места ту категорию, под которую ее заявляли», – подчеркнула Зарипова, обращаясь к представителям предприятий.

Ключевыми темами встречи стали подготовка кадров и связка «образование – индустрия», опыт HR-работы в крупной энергетической компании, трудовая адаптация молодых специалистов и управление человеческим фактором в условиях современных угроз, государственная политика по кадрам для энергетической отрасли и рынок труда в энергетике.

Во встрече приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, представители АО «Татэнерго», АО «Сетевая компания» и других предприятий и организаций.