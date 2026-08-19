В Челнах детей участников СВО помогли собрать в первый класс

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах в преддверии нового учебного года прошла акция «Помоги собраться в школу». Будущие первоклассники – дети участников специальной военной операции – получили рюкзаки и наборы школьных принадлежностей, а также стали участниками праздничной программы.

Одной из площадок акции стал Органный зал. Для детей организовали мастер-классы, игры и показали музыкальные сказки в исполнении солистов.

Сын военнослужащего Малик в этом году впервые пойдет в школу. Сейчас ему шесть лет, а 9 сентября исполнится семь. К началу учебы у мальчика уже почти все готово, а на празднике он получил рюкзак, тетради, цветную бумагу, доску для лепки, обложки и другие принадлежности.

«Хочу очень в первый класс, потому что мне в садике не хочется быть», – признался Малик.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мальчик растет в многодетной семье. У него есть два старших брата: один учится на медицинского работника, другой работает в правоохранительных органах. Папа, уходя на СВО, пожелал сыну стать космонавтом.

Подарки получили и другие будущие первоклассники. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил детей и поблагодарил семьи военнослужащих.

«Ваши папы, дорогие дети, – настоящие герои. Вы можете гордиться своими папами, и мы тоже ими гордимся! Сегодня мы посчитали своим долгом еще раз сказать об этом вслух и выразить огромное спасибо семьям наших военнослужащих», – сказал мэр.

У каждого ребенка свои ожидания от школы. Кто-то уже с нетерпением ждет первого звонка, а кто-то пока не хочет расставаться с детским садом.

«Я не хочу в школу, потому что я хочу вернуться обратно в садик», – рассказала будущая первоклассница Руфина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для родителей акция стала не только практической помощью, но и знаком внимания. Некоторые семьи еще продолжают покупать необходимые вещи к 1 сентября.

«У меня идет сын, младший сын, получается семь лет. Подготовка идет нормально, пока еще не все купили. Вот как раз ждем вашей помощи. В принципе, думаю, будет хорошо очень», – рассказала Гульназ, жена военнослужащего.

Помимо школьных наборов, для детей подготовили творческую программу. Участники мастер-классов расписывали деревянные значки и мини-шопперы, создавали картины из легкого пластилина и другие поделки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. За это время поддержку получили тысячи детей.