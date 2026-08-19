В Казани участникам СВО расскажут о медицинской и социальной поддержке

Прием участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения пройдет в Казани 21 августа. Он состоится с 10:00 до 14:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Татарстане, сообщает пресс-служба «Единой России».

Во время приема участники СВО и их родственники смогут получить консультации по вопросам психологического здоровья. Им также расскажут о порядке получения социальных услуг и мерах поддержки, связанных с восстановлением после участия в специальной военной операции.

Консультации проведет главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Татарстана, клинический психолог Екатерина Вахранева.

Прием пройдет по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8 (843) 238-10-00, через мессенджер по номеру 8 (987) 205-00-63 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru.