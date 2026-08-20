Люся Чеботина на «Новой волне – 2026»: «Выступать конкурсантом всё ещё страшнее»

На Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна – 2026» в Казани певица и член жюри Люся Чеботина рассказала об ответственности работы в экспертном совете.

Люся Чеботина второй год подряд занимает место в звездном жюри фестиваля, оставаясь самой молодой его участницей за всю историю «Новой волны». По словам исполнительницы, статус эксперта требует огромной ответственности, однако сценический опыт участника конкурса остается наиболее волнительным.

«Восемь лет назад я сама стояла на этой сцене как конкурсант. Выступать в таком качестве гораздо страшнее, чем сидеть в жюри: находясь в экспертном кресле, ты делишь ответственность с коллегами, а конкурсант может рассчитывать только на себя. Это самое волнительное, что только можно представить», – рассказала Чеботина.

Певица уточнила, что на «Новой волне – 2026» ее ждет двойное волнение: помимо оценки молодых талантов, она готовит масштабную премьеру песни «Горгона» на стихи Михаила Гуцериева. Работа над треком длилась два года.

«Я слушала эту песню в гримерках и номерах на «Новой волне» в 2024 и 2025 годах. И вот, наконец, в 2026 году мы ее презентуем. Я безумно волнуюсь, потому что Михаил Сафарбекович доверился мне в музыкальном направлении, а я доверилась его гениальной поэзии. Мы подготовили невероятную постановку и эксклюзивный костюм буквально за неделю. Главный посыл песни – подчеркнуть силу, магнетизм и уверенность современных женщин», – отметила артистка.

Также певица прокомментировала визуальные сравнения с поп-иконой Бритни Спирс, подчеркнув, что вдохновлялась не лично певицей, а общей эстетикой и звучанием эпохи 2000-х годов.

Напомним, Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна – 2026» проходит в казанском New Wave Hall с 20 по 26 августа. В состав профессионального жюри во главе с Игорем Крутым в этом году вошли Филипп Киркоров, Алсу, Игорь Николаев, Олег Газманов, Лолита, Ани Лорак и другие ведущие артисты.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»