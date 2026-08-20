Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам говорили не столько о текущих сложностях, сколько о том, что должно прийти им на смену. Владимир Путин обозначил состояние экономики и будущие ориентиры, а эксперты предложили свой рецепт ускорения роста. Что именно обсуждалось – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обсуждали, как вывести российскую экономику на более устойчивую траекторию

Фото: kremlin.ru

Скромный рост и большие планы

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обсуждали, как вывести российскую экономику на более устойчивую траекторию и где искать новые точки роста.

Тон дискуссии задал Владимир Путин. Президент признал, что экономическая динамика сегодня остается достаточно скромной, однако дал понять, что оснований драматизировать ситуацию нет. В его выступлении нашлось место и текущим проблемам, и мерам поддержки, и разговору о том, на каких принципах должна развиваться экономика дальше.

«Экономическая динамика в целом скромная, но позитивная», – обозначил текущую экономическую ситуацию Путин.

Валовой внутренний продукт России за шесть месяцев 2026 года вырос на 0,6%, а во втором квартале – на 1,3%. Темпы роста не столь впечатляющие, но тем не менее это цифры роста, а не падения. По словам Президента, на этих показателях сказывается целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.

«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может», – успокаивал Владимир Путин. Есть определенный вред, но не более.

Более того, Владимир Путин заявил, что поврежденные логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства, и попросил правительство принять соответствующую программу. Скорее всего, речь шла о Wildberries, чьи объекты в последние недели подверглись масштабной террористической атаке со стороны ВСУ.

При этом российский президент подчеркнул, что торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво, несмотря на атаки ВСУ.

Была анонсирована и крупная мера поддержки региональных бюджетов: срок погашения бюджетных кредитов перенесен за пределы 2030 года, что позволит регионам сэкономить около 100 млрд рублей. В 2026 году регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией получат еще не менее 100 млрд рублей.

Александр Новак рассказал, что правительство рассчитывает на возобновление в ближайшее время работы нескольких НПЗ Фото: kremlin.ru

Еще один положительный сигнал с заседания Совета: вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам, что правительство рассчитывает на возобновление в ближайшее время работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Это должно значительно улучшить ситуацию с топливом в ряде регионов. Кроме того, в качестве позитивного примера роста производительности труда Новак привел собираемый в Казани самолет Ту-214. В 2026 году на Казанском авиазаводе планируют сдать четыре Ту-214, в 2027-м – восемь, далее – двадцать.

Новый курс

Лидер России помимо текущих проблем немало времени в своем выступлении уделил будущему российской экономики. Он констатировал, что многие мегапроекты в стране прошли основную фазу инвестиций. По словам Президента, теперь задача – запустить новый цикл экономического развития, но уже на новых принципах, учитывающих мировые тренды.

Так, например, по мнению Путина, роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта становятся особенно важными с учетом дефицита кадров в нескольких отраслях экономики. Трансформировать экономику планируется по нескольким направлениям: инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие, внешняя торговля и обеление экономики.

В предыдущие годы на экономический рост работали крупные инвестиционные мегапроекты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предложение от экспертов

В поисках эликсира ускорения экономического роста власти страны обратились к экспертам. И экспертиза незамедлительно подоспела: в СМИ широко разошлись публикации о том, что Путину предложат план реформирования экономики.

Кстати, некоторые положения этого плана созвучны предложениям, прозвучавшим на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Авторы плана – Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим», созданный по решению Президента России на базе РАНХиГС для экспертного сопровождения деятельности администрации Президента по вопросам социально-экономического развития страны. Другими словами, эта структура близка к администрации Президента, и не исключено, что запрос на такую работу исходил именно оттуда.

Эксперты из «Третьего Рима» констатируют, что экономика страны в настоящее время развивается по инерции. В предыдущие десять лет на экономический рост работали крупные инвестиционные мегапроекты, такие как «Арктик СПГ – 2», «Ямал СПГ», автодорога Москва – Казань и другие.

Кроме того, росту экономики способствовали резкий рывок в жилищном строительстве и строительстве транспортной инфраструктуры, а также импортозамещение, особенно после февраля 2022 года. Сюда можно добавить и рост оборонных расходов. Но теперь потенциал значительной части этих факторов почти исчерпан. Отсюда и замедление темпов экономического роста. Предстоит найти новые драйверы развития страны. Нужен новый план для экономики.

Один из столпов развития экономики по «Римскому» плану – вложения в ЦОДы, связь, системы передачи, хранения и обработки данных, энергетику Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Римский» план

В качестве прообраза такого плана эксперты из «Третьего Рима» предложили построить новую экономику России на семи столпах.

Первые три неразрывно связаны с цифровизацией и находятся в русле мировых трендов:

инфраструктура новой экономики – вложения в ЦОДы, связь, системы передачи, хранения и обработки данных, энергетику;

автоматизация, искусственный интеллект и рост производительности – выпуск большего количества продукции при ограниченном количестве работников;

платформенная экономика (Ozon, Wildberries, Яндекс и т. п.) – снижение транзакционных издержек и более эффективное использование капитала.

Следующие четыре уже в большей степени учитывают российскую специфику:

обеление экономики – переток труда и капитала от непрозрачных и низкопроизводительных компаний к более эффективным;

опережающее развитие регионов и внутреннего туризма – сокращение пространственных разрывов и создание новых центров внутреннего спроса;

перестройка системы подготовки кадров – переход к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетенций;

повышение доступности капитала для частного сектора – переход от модели государственного спроса к модели, в которой основными драйверами становятся частные инвестиции и потребление.

Бизнесу и населению, а не государству предлагается стать главным источником инвестиций в экономику Фото: kremlin.ru

Частный капитал как новый драйвер роста

Последний пункт самый интересный: именно частному сектору – бизнесу и населению, а не государству – предлагается стать главным источником инвестиций в экономику. Это выглядит революционно и вполне в духе классических либеральных принципов.

Тем не менее следует заметить, что именно приверженность Центрального банка РФ и правительства либеральным принципам функционирования экономики не позволила российской экономике рухнуть под беспрецедентным санкционным давлением, особенно после начала СВО на Украине. Так что здравое зерно в этой идее есть.

Примечательно и то, что в новом плане экспертов не говорится о «переводе экономики на военные рельсы», о ее «переводе в мобилизационный режим» и прочих атрибутах огосударствления экономики. Это перекликается с недавним резонансным заявлением мэра Москвы Сергея Собянина. 5 августа 2026 года в интервью он заявил, что уничтожение нормальной мирной экономики лишит государство налогов, а граждан – доходов.

Понятно, что план экспертов из «Третьего Рима» как стратегический документ носит чрезвычайно общий характер. Но все же он дает немало пищи для размышлений о перестройке российской экономики и ускорении темпов ее роста.