В Лаишево чествовали лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В экстрим-парке Лаишево состоялась встреча с представителями трудовых коллективов района. В ней приняли участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и депутат Госдумы Илья Вольфсон, сообщает пресс-служба района.

Электронная доска почета была создана в Татарстане по решению Раиса республики Рустама Минниханова как современный формат общественного признания работников. В этом году от Лаишевского района ее лауреатами стали 282 человека из 96 предприятий и организаций.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Среди них – представители промышленности, образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и социальной сферы.

В ходе встречи Зарипов и Вольфсон обсудили с трудовыми коллективами развитие района и поблагодарили работников за вклад в его развитие.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

«Труд – основа развития нашего района и всей республики. Электронная доска почета – это подтверждение того, что труд каждого из вас ценят и видят. Спасибо за вашу преданность делу», – отметил Ильдус Зарипов.