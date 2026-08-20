«Я же говорил, у «Рубина» не все плохо». Типичная победа Артиги над «Спартаком»

«Главное – правильно реагировать на ошибки», – резюмировал Артига кубковую победу «Рубина» над «Спартаком». Нигматуллин так и сделал: пропустив курьезный гол, вратарь казанцев не сломался, вытащил решающий удар в серии пенальти и превратил свой провал в главный триумф вечера. Как «Рубин» доказал, что жизнь после Даку есть – в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Заряженнее гранда: как «Рубин» заставил «Спартак» играть по своим правилам

То, что происходило на поле с первых минут, вообще не соотносилось с предматчевыми раскладами. В дебюте встречи москвичи попытались диктовать свои условия, привычно забрав мяч под свой контроль и создав пару опасных подходов. Однако быстрый гол Жака Сиве на 11-й минуте полностью перевернул этот сценарий. Казанцы не просто вышли вперед – они начали методично «сжирать» номинальное преимущество гостей. Статистика первого тайма оказалась крайне красноречивой: если в стартовые минуты владение мячом у «Спартака» переваливало за 70%, то ближе к перерыву по этому показателю было практически равенство.

«Рубин» играл на кураже, будто это он идет в группе лидеров РПЛ и уверенно громит соперников в Кубке, а не наоборот. Красно-белые же действовали скорее на автопилоте, рассчитывая, что для победы над хандрящей казанской командой хватит обычных средних настроек. Собственно, тот набор игроков, которых выпустил на поле Хуан Карлос Карседо, как бы намекал на то, что в «Спартаке» намерены отделаться малой кровью. Однако уже после игры наставник гостей объяснял, почему Маркиньос и Даку не вышли с первых минут, оправдываясь тем, что у команды много матчей и нужно было ротировать состав.

«Мы общались со всеми футболистами, спрашивали, готовы ли они играть все игры. Ву пропускал первый матч сезона из-за дисквалификации. Мы понимали уровень усталости футболистов», – объяснял Карседо, которому в день матча исполнилось 53 года.

Франк Артига же на эмоциях заявил: «Я же вам говорил, что не все так плохо. Когда мы увидели практически заполненный стадион, это придало нам невероятной энергии. По качеству боления наши фанаты поддерживали нас не хуже спартаковских, вас было очень здорово слышать».

Вряд ли дело только в трибунах – очевидно, что казанцам было, что называется, «больше нужно». После той катастрофы, которую команда Артиги получила в Химках в первом туре Кубка России, да и всего с одной победой в чемпионате, да перед своими трибунами, играть сверх возможностей больше хотели именно хозяева поля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанцы встречали соперника очень высоко, совершая перехваты сразу за центральной линией, выигрывая подборы и доминируя в жестких единоборствах. Все это мы видели в тех самых первых матчах испанца у руля «Рубина»: в играх с грандами вроде «Краснодара», «Локомотива» или «Динамо» команда всегда выглядит изобретательной и мотивированной, но как только дело доходит до «Акронов» и «Оренбургов», запал и творчество куда-то улетучиваются. В своем стиле казанцы вытащили и этот поединок.

Уже после игры в победной раздевалке Артига в своей экспрессивной пиренейской манере выдаст:

«С победой, молодцы! Мы играли сегодня за счет страсти, за счет этой энергии! Потому что это не только наша профессия, но и наша страсть! С таким отношением мы можем победить любого! Всегда вперед, всегда вперед!».

Даже во второй половине встречи «Рубин» не сбавил оборотов. Хозяева продолжали выжимать максимум из каждого эпизода. Сиве накрывал мяч уже в зоне «Спартака» прямо при вводе от ворот, затрудняя возможности начать осмысленную атаку через защитников. Вскоре его активность переросла в опаснейший момент: француз грамотно сбросил мяч в штрафной под проход Безрукову, который плотно пробил в касание под дальнюю штангу – лишь сейв голкипера спас москвичей от второго пропущенного гола.

Из антигероев в спасители: Нигматуллин подарил «Рубину» победу

Картина на поле выглядела для «Рубина» чуть ли не эталонной. Казанцы образцово действовали вторым номером, грамотно играя «от соперника», но при этом не забывая регулярно жалить его разящими атаками. Идиллия разрушилась в тот момент, когда в игру вступил... Артур Нигматуллин. Безусловно, к полевым игрокам обороны, пропустившим быструю атаку и проникающую разрезающую передачу, тоже есть серьезные вопросы, однако пропущенный мяч оказался откровенно курьезным. Выскочивший на рандеву с вратарем Манфред Угальде отправлял снаряд в сторону ворот несильным катящимся ударом уже на полной потере инерции. Казалось, угрозы нет, но даже этого слабого тычка хватило: Нигматуллин откровенно замешкался и пустил мяч под собой.

После этой досадной оплошности стройная игра «Рубина» и дала трещину. Тренерский штаб москвичей, бросивший в бой со скамейки запасных всех своих лидеров, почуял запах крови. Рисунок матча кардинально переменился: гости организовали мощное давление на ворота казанцев, хотя стоит признать, что даже в этой ситуации подопечные Артиги не прижимались к штрафной окончательно и имели свои неплохие моменты.

Благо то, что сотворил Нигматуллин после основного времени матча, сполна перекрыло злополучный эпизод на 62-й минуте. В серии послематчевых пенальти голкипер преобразился и стал главным героем вечера. Артур продемонстрировал отличную реакцию, сумев вытащить сложнейший второй удар с «точки» в исполнении Наиля Умярова – в эффектном прыжке дотянулся до мяча и перевел его в штангу. Сейв стал ключевым хайлайтом игры, принесшим «Рубину» первую победу в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На послематчевой пресс-конференции корреспондент «ТИ-Спорта» поинтересовался у Франка Артиги, как он решил выпустить резервного вратаря на столь ответственный поединок. Как оказалось, дело вовсе не в тренерской чуйке и не в знаке свыше, все куда прозаичнее. Тренер просто решил дать возможность поиграть Нигматуллину, не став заострять внимание на статусе соперника.

«Дело в том, что у полевых игроков, по сути, всегда есть шанс выйти на поле, помочь команде, получить шанс в какой-то конкретной игре. А вратарь – позиция специфическая, по ходу игры не так часто бывает так, что вратарь может выйти на поле со скамейки... Вратари работают так же упорно, как и полевые игроки, и они тоже заслуживают своего шанса. Футбол – это спорт, и в спорте невозможно без ошибок. Я всегда так говорю своим игрокам: независимо от ошибки, самое главное – это правильно на нее отреагировать и не упасть духом, подняться и продолжать гнуть свою линию. Артур сегодня прекрасно это продемонстрировал: перекрыл ошибку победой в серии пенальти. Это очень дорогого стоит».

Возвращение Даку на «Ак Барс Арену» без особого тепла

Мирлинд Даку уходил из «Рубина» в статусе безусловного любимца казанской публики и едва ли не лучшего форварда всей лиги за пределами топ-клубов. За прошлый сезон РПЛ албанский нападающий успел наколотить солидную статистику – 10 голов и 4 результативные передачи, став абсолютным гарантом казанских побед.

Однако красивую историю расставания слегка смазали реплики самого футболиста уже после оформления трансфера в «Спартак». В своих первых интервью в качестве игрока красно-белых Даку заметил, что в Казани он «мог казаться жестким и высокомерным» парнем, тогда как в Москве готов делать все ради комфорта и любви болельщиков. Подобная риторика задела часть фанатского сектора, посчитавшую ее неуважением к клубу, который фактически перезапустил карьеру нападающего.

Тем не менее, когда албанец вышел на газон «Ак Барс Арены» в красно-белой футболке на последние 15 минут игры, зрители (а их вчера было 30 436) не стали устраивать бывшему лидеру обструкцию. Но и особого теплого приема тоже замечено не было – жидкие аплодисменты звучали скорее от болельщиков «Спартака», сидевших по всем трибунам арены.

Фото: spartak.com

Но в том-то и дело, что при Артиге, как бы это парадоксально ни звучало, без албанца в составе казанская команда выступала лучше. Весной «Рубин» классно начал домашние выступления с побед над «Краснодаром» и «Локомотивом», показав, что при новом тренере команда способна быть гибкой и более разносторонней. За остаток прошлого сезона Даку отметился лишь одним голом «Балтике».

Поэтому расставание с форвардом не воспринималось в Казани как полная катастрофа. Во-первых, клуб отбил хорошенькую сумму (11 млн евро). Во-вторых, казанцы вновь могут попробовать играть в другой футбол, без ярко выраженного лидера.

Впрочем, в «Спартаке» Мирлинд уже успел дебютировать ярко в бешеном по накалу матче с «Краснодаром», сразу продемонстрировал, что готов к высокому давлению столичного клуба. А в игре с «Балтикой» и вовсе отметился голевой передачей на Угальде, показав шикарный КПД.

Тем не менее вчерашний матч в очередной раз показал, что без Даку «Рубин» может играть интереснее.