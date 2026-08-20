Волонтеры Татарстана могут принять участие в конкурсе «Берег добрых дел»

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Волонтеры и команды из Татарстана могут подать заявки на конкурс «Берег добрых дел» до 1 сентября. Он проходит в рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Принять участие могут как отдельные активисты, так и команды образовательных учреждений, предприятий, общественных объединений и инициативных групп.

Конкурс проводится в двух основных номинациях – индивидуальной и командной. В индивидуальном зачете участнику необходимо сфотографировать водоем и рассказать в публикации во «ВКонтакте», почему он выбрал именно это место.

Для участия в командном зачете волонтерам необходимо провести уборку береговой территории, а затем подготовить отчет. В нем нужно указать название водоема, дату проведения уборки, протяженность очищенного участка и количество собранных отходов. Десять команд, показавших лучшие результаты, получат сертификаты на совместную экскурсию.

Кроме того, организаторы подготовили специальное задание «Необычная находка». Участникам предлагают рассказать о наиболее примечательном предмете, который они обнаружили во время уборки, и разместить пост с тематическими хештегами.

Заявки принимаются до 1 сентября на официальном сайте конкурса «Берег добрых дел».

Татарстан на протяжении пяти лет становится победителем Всероссийской акции «Вода России». В 2025 году в республике провели более 8 тыс. субботников, к которым присоединились 410 479 человек. Участники очистили свыше 11 тыс. километров береговой линии.

Всероссийская акция «Вода России» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлена на сохранение и очистку водных объектов по всей стране. Конкурс «Берег добрых дел» проходит при поддержке Минприроды России. Его цель – привлечь внимание к охране водных ресурсов и поддержать граждан, участвующих в экологических инициативах.