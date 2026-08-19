Летняя школа «Болгарский диалог культур» пройдет в формате акселератора

Летняя школа «Болгарский диалог культур» пройдет 24-28 августа на базе Болгарской исламской академии при поддержке Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В этом году мероприятие впервые проведут в формате акселератора проектов в сфере межрелигиозного согласия.

В школе примут участие 20 человек из России, Узбекистана, Бангладеш и Индии. Российские участники представляют Дагестан, Татарстан, Чечню, Адыгею, Москву, Самарскую и Астраханскую области.

Участники будут работать над проектами в различных сферах – от экологии и сохранения культурного наследия до искусственного интеллекта. Среди инициатив – «Зеленые лагеря» для молодежи разных конфессий, цифровая платформа для изучения родословных-шажара, путеводитель «Дербент – город трех религий», проекты по каллиграфии и шамаилю, документальные фильмы и цифровые карты культурных историй.

Отдельные команды подготовят инициативы в сфере молодежной дипломатии, включая конференцию религиозных лидеров БРИКС, а также ИИ-платформу для адаптации иностранных студентов и инклюзивные мастерские для людей с инвалидностью.

Программа школы включает занятия по межрелигиозному диалогу, истории межкультурного взаимодействия в Северной Евразии, сметному делу и подготовке грантовых заявок. Каждый участник будет дорабатывать проект вместе с наставником и представит его на публичной защите. Лучшие инициативы получат дальнейшее сопровождение и информационную поддержку.

«Когда в одной аудитории работают ребята из Дагестана, Татарстана, Узбекистана и Бангладеш – это и есть диалог культур на практике. Не в теории, а в совместной работе над реальными проектами», – отметил заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», помощник Раиса Республики Татарстан Марат Гатин.