Собянин в Челнах: «Отдельная благодарность КАМАЗу, что мы спасли завод «Москвич»

Сергей Собянин приехал в Набережные Челны накануне 400-летия города и 50-летия первого грузовика «КАМАЗ». В Автограде мэр Москвы назвал камазовские электробусы, которых в столице уже 2,5 тыс., лучшими в Европе, рассказал о новых совместных проектах и оценил, как в Татарстане прижились сервисы Московской электронной школы.





Фото: rais.tatarstan.ru

Почему Собянин приехал в Челны

Сегодня в Набережных Челнах встречали мэра Москвы Сергея Собянина. Он прибыл в Автоград накануне знаменательного дня: завтра Челны будут отмечать сразу две большие даты – 400-летие города и 50-летие со дня выпуска первого грузовика «КАМАЗ».

Почему именно глава российской столицы одним из первых прибыл в Челны? Дело в том, что Москву и Татарстан связывают давние экономические и промышленные отношения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Москва сегодня – один из крупнейших заказчиков КАМАЗа. На ее долю приходится почти 95% производства электробусов предприятия и около 60% автобусов. Всего в городском хозяйстве и транспортной системе столицы работают более 15 тыс. единиц техники «КАМАЗ»: свыше 2,5 тыс. электробусов, около 2,4 тыс. автобусов и более 10 тыс. коммунальных и дорожных машин.

Почти восемь лет назад на улицы Москвы вышел первый электробус «КАМАЗ». В 2021 году КАМАЗ и «Мосгортранс» открыли в столице площадку по сборке электробусов – она разместилась в одном из цехов Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Позже в Москве появились инновационные парки для эксплуатации и обслуживания электротранспорта.

Есть у Москвы и КАМАЗа еще один крупный совместный проект – возрожденный завод «Москвич». В 2022 году после ухода Renault с российского рынка предприятие перешло городу, а технологическим партнером проекта стал КАМАЗ. Уже в том же году на площадке возобновили выпуск автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Фото: rais.tatarstan.ru

«Отдельная благодарность КАМАЗу за то, что мы вместе спасли завод «Москвич»

В первую очередь Собянин, конечно, побывал на КАМАЗе. Московской делегации показали, как собирают грузовики: от работы главного конвейера до сборки кабин. Мэр Москвы также пообщался с сотрудниками предприятия и поблагодарил их за вклад в развитие столичного транспорта и отечественного автопрома.

Фото: rais.tatarstan.ru

После этого делегация отправилась в Научно-технический центр КАМАЗа, где развернули большую выставку – представили более 30 моделей техники. Здесь были автобусы и электробусы нового поколения, грузовики, коммунальные машины, рефрижераторы, мусоровозы и другая техника для города. Показали и перспективные образцы, которые в будущем могут появиться на улицах Москвы.

Отдельное место на выставке заняли легковые автомобили «Москвич», Aurus Senat и электромобиль «Атом».

Раис РТ Рустам Минниханов не удержался и сам сел за руль одной из электрических коммунальных машин. «Как легковая!» – поделился с Собяниным впечатлениями руководитель республики.

Журналистам Собянин рассказал, что сотрудничество Москвы с КАМАЗом давно вышло за рамки обычных поставок техники и, по его словам, «дает большую синергию».

«По поручению Президента мы совместно с КАМАЗом решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны, реализуем целый ряд очень серьезных проектов», – сказал мэр Москвы.

Одним из главных направлений он назвал коммунальную технику. Собянин похвалил электробусы, созданные на КАМАЗе, назвав их лучшими не только в России, но и в Европе.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Отдельная благодарность КАМАЗу за то, что мы вместе спасли завод «Москвич». По сути дела, заново его создали, заново создали новые машины, которые производятся уже под брендом «Москвич», – подчеркнул мэр.

При этом сотрудничество Москвы с Татарстаном, отметил он, не ограничивается промышленностью. У столицы и республики давние связи и множество совместных проектов в самых разных сферах социально-экономического развития.

«И это помогает нам пройти самые сложные периоды в нашей жизни. Мы всегда рядом, всегда друг друга поддерживаем, всегда находим возможности для движения вперед. И Татарстан, и Москва сегодня являются лидерами страны по экономическому развитию, по развитию высоких технологий», – добавил мэр Москвы.

Фото: rais.tatarstan.ru

Москва – крупнейший заказчик Татарстана

Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что Москва остается крупнейшим потребителем татарстанской продукции. Общий объем поставок, по его словам, в прошлом году достиг 700 млрд рублей.

Раис Татарстана поблагодарил Сергея Собянина за передачу республике решений Московской электронной школы, которыми сегодня пользуются практически все школы Татарстана.

«Москва есть Москва. Посмотрите, какой сегодня красивый город. Это образец», – сказал Минниханов. По его словам, многие решения, которые сначала появляются в столице, затем перенимают и в республике.

Он подчеркнул, что Москва всегда открыта к сотрудничеству с Татарстаном. «Не было ни одного обращения Татарстана к Сергею Семеновичу, которое не было бы поддержано», – отметил Минниханов.

Для самого КАМАЗа московский заказ тоже давно стал чем-то большим, чем просто крупный контракт. Как рассказал гендиректор компании Сергей Когогин, требования столицы нередко заставляют предприятие браться за новые задачи.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Москва для нас очень крупный и интересный заказчик, потому что каждый контакт мы решаем какую-то сверхзадачу. Создать электробус. Мы, конечно, занимались над этой темой, но те требования, которые Москва выставила, – создать электробус самого хай-тек уровня, – это был для нас вызов. Мы этим раньше не занимались. Справились с задачей и продолжаем его развивать», – сказал Когогин.

По его словам, сотрудничество КАМАЗа и Москвы уже переросло в системную работу над новыми технологиями и техникой.

«Сегодняшний визит Сергея Собянина на наши площадки – это не просто ознакомительная поездка. Это подтверждение того, что партнерство между КАМАЗом и Москвой переросло в системную индустриальную синергию. Мы видим, как меняется облик столицы, и рады, что КАМАЗ вносит в этот процесс весомый технологический вклад. Я благодарю Сергея Семеновича за личное внимание к нашим проектам», – отметил Сергей Когогин.

Фото: rais.tatarstan.ru

Как МЭШ прижилась в Татарстане

Как прижилась Московская электронная школа в Татарстане, Рустам Минниханов и Сергей Собянин оценили в полилингвальной гимназии №59 «Адымнар-Чаллы».

Еще в 2023 году руководители двух регионов подписали соглашение, после которого сервисы Московской электронной школы (МЭШ) начали внедрять в татарстанское «Электронное образование». Сначала новую систему протестировали в нескольких школах, а сегодня к ней подключены уже все общеобразовательные учреждения республики.

Причина была вполне практичной: прежнее «Электронное образование РТ», работавшее с 2009 года, к тому времени уже устарело. Поэтому вместо создания новой системы с нуля в республике решили использовать готовые решения МЭШ – электронные журналы и дневники, сервисы для планирования уроков, аналитики и другие инструменты.

Фото: rais.tatarstan.ru

Собянин рассказал, что МЭШ разрабатывали около десяти лет. «Она сегодня одна из самых крупнейших в мире, и сервисы самые продвинутые – в государственной системе ее аналогов нет», – сказал сегодня мэр Москвы.

В гимназии Минниханов и Собянин решили проверить, насколько удобна система для тех, кто пользуется ей каждый день. Школьники рассказали, что видят в МЭШ свой рейтинг и это мотивирует их лучше учиться. Учителя отметили возможности для планирования программы и пояснения оценок, а родители через систему могут следить за учебой ребенка, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Как сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, сегодня в МЭШ зарегистрированы более 512 тыс. школьников. Всего системой пользуются свыше 955 тыс. учителей, учащихся и родителей.

Фото: rais.tatarstan.ru

Следующим этапом станет распространение платформы на среднее профессиональное образование: уже с сентября сервисы МЭШ планируют запустить в 100 колледжах и техникумах Татарстана. Сейчас в системе зарегистрированы около 92 тыс. студентов и педагогов СПО.

Развивать цифровую систему республика намерена и дальше. В 2026 году планируется запустить онлайн-заказ справок об обучении, сформировать базу одаренных детей на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад, а также внедрить ИИ-сервисы, в том числе «Цифрового учителя» и региональную платформу «ГосПромпт».