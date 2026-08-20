Татарский этнограф Рауфа Уразманова скончалась в возрасте 90 лет

Татарский этнограф, кандидат исторических наук Рауфа Уразманова скончалась в возрасте 90 лет. О ее смерти сообщил Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени М. Хасанова Академии наук Татарстана.

Рауфа Уразманова родилась 22 февраля 1936 года в Можге Удмуртской АССР. В 1959 году она с отличием окончила географический факультет Казанского государственного университета. Основы этнографии изучала под руководством ученых Николая Воробьева и Евгении Бусыгиной.

Профессиональную деятельность Уразманова начала с работы в школе. В этот период она также углубленно изучала татарский язык, знания которого впоследствии использовала в научных исследованиях.

В 1968 году Уразманова защитила в Институте этнографии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая диссертацию на тему «Быт рабочих-нефтяников татар юго-востока Татарии» и получила ученую степень кандидата исторических наук.

Дальнейшая научная деятельность этнографа была связана с Институтом языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова, а позднее – с Институтом истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана. В 1993 году Уразманова возглавила отдел этнологии.

В своих работах ученая исследовала традиционную духовную культуру татар, семейные и общественные обычаи, праздники и роль религии в обрядовой культуре. Эти вопросы она рассматривала как в историческом контексте, так и применительно к современности.

Уразманова также участвовала в создании фундаментальной монографии «Татары» из серии «Народы и культуры». Она выступила составителем и ответственным редактором издания, а также написала два его раздела. Монография стала одним из источников комплексных сведений о татарском этносе.

За вклад в науку Рауфа Уразманова была удостоена звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан и стала лауреатом Государственной премии Татарстана в области науки и техники.

В Институте татарской энциклопедии и регионоведения имени М. Хасанова АН РТ выразили соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам ученой. В институте отметили вклад Уразмановой в отечественную этнографическую науку и значение оставленного ею научного наследия.

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