На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

Совет директоров «Казаньоргсинтеза» 21 августа рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

В повестку дня включены вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания, в котором примут участие владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций.

Решение о созыве внеочередного собрания может стать новым эпизодом в корпоративном конфликте между предприятием и акционером Александром Ёлшиным.

Напомним, в 2024 году Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций предприятия за 30 млн рублей. В июне 2025 года общее собрание акционеров исключило из устава Общества положение, предусматривавшее возможность конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Ёлшин оспорил это решение в суде.

В марте 2026 года Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие у владельцев привилегированных акций права на их конвертацию. Однако апелляционная инстанция отменила это решение. «Казаньоргсинтез» заявил, что намерен продолжить отстаивать свою позицию в кассации.

Эксперты выдвигают несколько версий относительно целей созыва внеочередного собрания.

Первая версия заключается в том, что компания может попытаться утвердить устав в новой редакции и в ходе этой процедуры показать, насколько сложно обеспечить необходимый кворум с участием владельцев привилегированных акций. Ранее на проблемы с проведением собраний с участием этой категории акционеров указывали как само предприятие, так и эксперты. Итоги такой процедуры могут стать дополнительным аргументом в пользу позиции, которую «Казаньоргсинтез» уже заявлял ранее.

Вторая версия – созыв собрания может быть частью стандартной практики корпоративного управления. Для крупной компании это также один из возможных правовых инструментов, которые могут использоваться для защиты своих интересов в судебном споре.

Наконец, действия «Казаньоргсинтеза» можно рассматривать как попытку выйти из патовой ситуации в споре с миноритарным акционером и изменить сложившийся баланс в свою пользу.

«Пока сложно однозначно говорить, с чем именно связан созыв внеочередного собрания акционеров, однако логично предположить, что это может быть связано с продолжающимся корпоративным спором. Ранее и само общество, и эксперты неоднократно указывали на сложности проведения собрания с участием в голосовании владельцев привилегированных акций, прежде всего с точки зрения обеспечения необходимого кворума. Не исключено, что теперь эту конструкцию хотят проверить уже на практике – и результат такой процедуры может стать дополнительным подтверждением ранее заявленной позиции общества», – отметил генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.