На встрече клуба кадровиков в Казани наградили 26 энергетиков Татарстана

Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Электронную доску почета РТ состоялась сегодня на встрече клуба кадровиков «Главное – это люди» в АО «Татэнерго» в Казани. Награды получили 26 работников энергетической отрасли, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности.

«Энергетическая отрасль – крупный работодатель. У нас на Электронной доске почета РТ представлены 79 предприятий энергоотрасли, которые выдвинули 330 лауреатов для занесения на Электронную доску почета РТ. Сегодня мы их чествуем», – сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По данным Минтруда РТ на сегодняшний день 4980 предприятий выдвинули 15 300 человек в качестве лауреатов на Электронную доску почета РТ.

Ключевыми темами встречи клуба кадровиков «Главное – это люди» стали подготовка кадров и связка «образование – индустрия», опыт HR-работы в крупной энергетической компании, трудовая адаптация молодых специалистов и управление человеческим фактором в условиях современных угроз, государственная политика по кадрам для энергетической отрасли и рынок труда в энергетике.

Во встрече приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, представители АО «Татэнерго», АО «Сетевая компания» и других предприятий и организаций.

Мероприятие продолжает серию профильных встреч, инициированных Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ.