Когогин о визите Собянина: «Партнерство КАМАЗа и Москвы переросло в синергию»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин прокомментировал итоги визита мэра Москвы Сергея Собянина на основные промышленные объекты Автогиганта. Руководителя цитирует пресс-служба КАМАЗа.

«Сегодняшний визит Сергея Собянина на наши площадки – это не просто ознакомительная поездка. Это подтверждение того, что партнерство между «КАМАЗом» и Москвой переросло в системную индустриальную синергию. Мы видим, как меняется облик столицы, и рады, что «КАМАЗ» вносит в этот процесс весомый технологический вклад. Я благодарю Сергея Семеновича за личное внимание к нашим проектам», – сказал Когогин.

«КАМАЗ» развивает стратегическое сотрудничество с Москвой на протяжении многих лет и является одним из ключевых поставщиков транспорта для столицы. В общей сложности на улицах столицы России курсирует уже более 4,8 тыс. самых современных автобусов и электробусов производства татарстанского предприятия.

Например, городские столичные маршруты обслуживает уже более 3 тыс. современных электробусов российского производства, из которых свыше 2,4 тыс. поставил именно «КАМАЗ».

Сейчас в Москву поставляется электробус уже пятого поколения – КАМАЗ-52222, серийное производство которого стартовало в прошлом году. Всего с 2025 года в парки «Мосгортранса» поступили более 550 электробусов КАМАЗ-52222 поколения А5.

По действующему контракту на 2026-2027 годы «КАМАЗ» поставит в Москву 700 инновационных электробусов поколения А5.

Городские и пригородные маршруты «Мосгортранса» обслуживают свыше 2,5 тыс. автобусов производства ПАО «КАМАЗ». Большая часть из них – современной модели НЕФАЗ-5299 в городской модификации.

Фото: https://max.ru/kamaz_officialgroup