В Татарстане сильнее всего подорожали сахар, бензин и ЖКХ

В июле цены в Татарстане выросли на 0,74% по сравнению с июнем, следует из данных Росстата, приведенных в обзоре Банка России. Годовая инфляция в республике составила 7,30% против 7,26% месяцем ранее. Это выше показателей ПФО (6,41%) и России в целом (5,98%).

Сильнее всего за месяц подорожали непродовольственные товары – на 1,01%. В частности, цены на моторное топливо выросли на 4,72%, печатные издания – на 3,75%, средства связи – на 1,49%. При этом смартфоны и беспроводные наушники подорожали на фоне ослабления рубля.

Продукты питания в июле подорожали на 0,55%. Сильнее всего выросли цены на сахар – на 7,64%, мясопродукты – на 2,65%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,12%. Сахар за год подорожал почти на 20%, мясо птицы – на 15,72%. При этом яйца третий месяц подряд дешевели: в июле они снизились в цене на 10,69%.

Услуги за месяц подорожали на 1,01%. В частности, выросла стоимость зарубежных поездок на фоне ослабления рубля. Кроме того, с 1 июля повысились тарифы на содержание жилья. За год жилищные услуги без учета аренды квартир подорожали на 22,11%.

В целом цены в Татарстане в июле росли быстрее, чем по России: 0,74% против 0,54%. В Банке России это, в частности, связывают с более высокой потребительской активностью жителей республики. При этом топливо в Татарстане подорожало меньше, чем в среднем по стране: на рынке работает больше станций крупных вертикально интегрированных компаний, которые могут перераспределять поставки и сглаживать цены.

По России годовая инфляция в июле снизилась с 6,02% до 5,98%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.