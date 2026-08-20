В Казани завершились соревнования по женскому футболу

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

На стадионе «Трудовые резервы» состоялся финальный матч между сборной Москвы и Ростовской области, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Согласно полученным данным, встреча прошла в напряженной борьбе. Обе команды действовали аккуратно и внимательно в обороне, однако москвичкам удалось реализовать один из моментов, что принесло им победу.

В концовке игры сборная Москвы осталась в меньшинстве после удаления игрока, получившего вторую желтую карточку.

«Ситуация, конечно, неприятная и нам усложнила игру, это факт. Но мы всё также продолжали оказывать давление на соперника, хоть и с меньшим прессингом в финальной трети поля. Рад, что мы со всем справились», – прокомментировал этот эпизод главный тренер команды Андрей Богданович.

Несмотря на удаление, москвички удержали счет, сохранив ворота «сухими» благодаря слаженной игре обороны и вратарю Варваре Дудровой.

«Я думаю, что прежде всего молодцы все девочки, вся команда, весь тренерский и административный штаб. Все молодцы, все старались и бились до последней минуты», – поделилась Дудрова.

Сборная Татарстана заняла пятое место по итогам турнира.