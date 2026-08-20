Филипп Киркоров привез на «Новую волну» в Казань рекордные 27 чемоданов

Народный артист СССР Филипп Киркоров на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2026» привлёк всеобщее внимание экстравагантным образом — золотой кожаной курткой с эксклюзивными инициалами «ФК».

Член экспертного жюри рассказал журналистам о рекордах своего гардероба, строгой диете ради сценических костюмов и шопинге в столице Татарстана.

По словам исполнителя, поездка на конкурс в этом году потребовала масштабной подготовки из-за насыщенной программы фестиваля.

«Мой стилист сказал, что в этом году мы побили рекорд: если в прошлом привезли 14 чемоданов, то в этот раз — 27! У меня очень много номеров, премьер, съёмок, фотосессий. Да и просто спуститься позавтракать в отеле хочется красиво. Профессия такая — надо удивлять не только песнями, но и товарным видом», — отметил Киркоров.

Он также подчеркнул, что поддержание формы перед зрителем требует жестких ограничений и колоссальной работы над собой. По его словам, после летнего отдыха с детьми ему пришлось экстренно ввести лимиты в питании.

«За это лето я так хорошо отдохнул, что набрал пару лишних килограммов. В Сочи однажды я понял, что с трудом застёгиваю концертный костюм. Поэтому сейчас жёстко посадил себя на диету и спорт — буквально "зашил рот" на эти семь дней. В Казани кормят очень вкусно, но мне нужно быстро вернуться в прежнюю форму», — сообщил артист.

Филипп Киркоров также поделился, что перед открытием конкурса сильно волновался и отправился на прогулку по местным бутикам:

«Чтобы сбросить стресс перед открытием, мне нужен был адреналин, и я пошёл на шопинг. Казань — очень модный и классный город! Оставил здесь много денег, хотя мне дали звездную скидку. Вообще я Казань знаю за последние 40 лет от и до: все красоты, мечети, университет. С закрытыми глазами могу экскурсию провести».

Кроме того, певец откровенно прокомментировал свои бьюти-преображения, подчеркнув, что считает уход за внешностью профессиональной обязанностью перед аудиторией.

«Я не стесняюсь говорить ни про косметологию, ни про стоматологию, ни про пластику. Мы не становимся моложе с годами, а я обязан соответствовать цене билета, который покупает зритель. Главное — знать меру и не превращаться в мумию. Люди верят мне за мою искренность: я такой, какой есть, со всеми плюсами и минусами, без фальши», – уверен Филипп Киркоров.

Напомним, Международный конкурс «Новая волна — 2026» проходит в казанском New Wave Hall с 20 по 26 августа. Филипп Киркоров принимает участие в работе жюри под председательством Игоря Крутого, а также выступит с рядом премьерных номеров в рамках фестивальных вечеров.