В школах Татарстана обновят курс профориентации для учеников 6–11-х классов

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В школах Татарстана с сентября обновят курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» для учеников 6–11-х классов. В 2026/2027 учебном году в программу впервые включат региональный блок, посвященный экономике, предприятиям и востребованным профессиям республики, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Региональную часть курса разрабатывает Институт развития образования Татарстана совместно с профильными министерствами, ведущими вузами, колледжами и промышленными предприятиями республики.

В нее войдут девять тематических занятий. На них школьников познакомят с достижениями основных отраслей экономики Татарстана, их кадровыми потребностями, реальными рабочими местами, условиями труда и возможностями для карьерного роста в республике.

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Занятия посвятят высокотехнологичному сельскому хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, в том числе стратегии развития ТЭК до 2030 года, инженерии и беспилотным системам, добыче и глубокой переработке нефти, предпринимательству и малому бизнесу, IT, интернету и телекоммуникациям, машиностроению, а также строительству и архитектуре будущего.

Занятия разделят на отраслевые и практико-ориентированные. В первом случае школьники будут изучать историю и современное состояние разных отраслей экономики, знакомиться с примерами трудовой доблести и эффективной организации производства. Отдельное внимание уделят непрерывному образованию, научному познанию и бережливому производству.

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Практико-ориентированные занятия будут посвящены конкретным профессиям. Ученикам предложат решать реальные производственные задачи от представителей предприятий, разбирать так называемые формулы профессий и учиться составлять индивидуальные образовательные маршруты.

Например, на занятии «Татарстан – кузница кадров» старшеклассники составят собственную «дорожную карту» поступления с учетом потребности в специалистах в своем муниципалитете.

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» ввели для всех учеников 6–11-х классов с 1 сентября 2023 года. Он входит в Единую модель профориентации «Билет в будущее», которую реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».