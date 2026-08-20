Многоквартирый дом в Казани остался без холодной воды – возбуждено дело

Отсутствие холодного водоснабжения в доме № 7 по улице Восстания в Казани стало поводом прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что МУП «Водоканал» допустил нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Как следует из материалов проверки, водоснабжение отсутствовало с 13:20 часов 18 июля 2026 года до 21:25 часов 20 июля 2026, а также с 18:30 часов 21 июля 2026 года до 06:30 часов 22 июля 2026 года.

Прокуратура Ново-Савиновского района возбудила административное дело по статье о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, а также внесла соответствующее представление руководителю организации. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщает Прокуратура Татарстана.