Мэр Казани поручил открыть доступ на школьные спортплощадки во время каникул

Спортивные площадки, расположенные на территориях школ, должны быть доступны для детей не только в учебное время. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на августовской конференции педагогических работников.

«Школьные пространства должны жить с утра и до позднего вечера. Обращаюсь к директорам школ, чтобы пришкольные спортивные площадки сделали доступными в течение не только учебного дня, но и в выходные, и в каникулярное время. Да, есть пропускной режим, но некоторые не то, чтобы этим прикрываются, а находят более легкий путь – закрывают на замок. И в то, что город и республика вкладывают средства, пустует. А дети за забором играют на асфальте, в то время когда наши школьные и пришкольные спортивные площадки закрыты», – заявил он.

Мэр Казани заверил, что будут подготовлены соответствующие документы для допуска школьников на спортплощадки в выходные дни и во время каникул.