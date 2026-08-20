Татарстан доставил 2033 комплекта школьных принадлежностей в ЛНР

Татарстан продолжает системную работу по поддержке подшефных городов ЛНР – Лисичанска и Рубежного. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова 17 августа в города доставлена очередная партия гуманитарной помощи.

Колонну из шести большегрузных автомобилей сопровождали первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов и заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков.

В преддверии нового учебного года для школьников и учителей подшефных городов доставлены 2033 комплекта школьных принадлежностей и канцелярские товары. Представители республики приняли участие в акции «Помоги собраться в школу» в обновленных при поддержке Татарстана школах Лисичанска и Рубежного, поздравив школьников и педагогов с приближающимся Днем знаний.